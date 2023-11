İngilizcede düzensiz fiiller, geçmiş zaman (V2) ve past participle (V3) formlarında düzenli bir ek almaksızın değişen fiillerdir. "Have" fiili de bunlardan biridir ve çeşitli formları, dilin zaman ve durumlarına uygun olarak geniş bir dilbilgisel zenginlik sunar. ''Have 2. Ve 3. Hali i̇le örnek cümleler - have fiilinin i̇kinci ve üçüncü hali nedir, nasıl okunur?'' cümle kurmada sorun yaşamamak adına önemli bir konudur.

Have 2. ve 3. Hali İle Örnek Cümleler

2. Hali (Past Simple):

She had a pet dog when she was a child. (Çocukken bir evcil köpeği vardı.)

a pet dog when she was a child. (Çocukken bir evcil köpeği vardı.) We had a great time at the party last night. (Dün gece partide harika vakit geçirdik.)

a great time at the party last night. (Dün gece partide harika vakit geçirdik.) Did you have breakfast this morning? (Bu sabah kahvaltı yaptın mı?)

3. Hali (Past Participle):

I have never had sushi before. (Daha önce hiç sushi yemedim.)

sushi before. (Daha önce hiç sushi yemedim.) They have always had a positive attitude. (Her zaman pozitif bir tavırları oldu.)

a positive attitude. (Her zaman pozitif bir tavırları oldu.) Has he ever had the opportunity to travel abroad? (Yurtdışına seyahat etme fırsatı hiç oldu mu?)

Have Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir, Nasıl Okunur?

"Have" fiilinin ikinci hali "had" ve üçüncü hali ise yine "had" şeklindedir. "Have" fiilinin bu formları şu şekilde okunur: