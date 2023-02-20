Havra Nedir? Havra Ne İçin Kullanılır Ve Hangi Dine Aittir, Sinagog ile Aynı Mı?

Merak edenleri için havra nedir sorusunun cevabını araştırdık. Bununla beraber sinagog ve havra arasındaki fark nedir bunu da bulduk. Dini açıdan kutsal bir yer olan havra ne için kullanılır bilmeyebilirsiniz. Bu kişiler için havra ne demek sorusunun yanında hangi dine aittir konusunda da araştırma yaptık. Bütün bu araştırmalarımızı haberimizin devamına inerek bulabilir ve havra nedir sorusunun cevabına ayrıntılı bir şekilde başlıklar halinde ulaşabilirsiniz.

Havra Ne Demek?

Havra kelimesini kullanmıyor olsanız bile günlük hayatta karşınıza çıkmış olma ihtimali oldukça yüksektir. İzlediğiniz bir televizyon programında, sosyal medyada ya da okuduğunuz dergi, kitap, gazetelerde bu kelimeyle karşılaşmış olabilirsiniz. Bu kelimeyi gördüğünüzde ya da duyduğunuzda ne olduğu hakkında çıkarım da bulunabilseniz bile kelimenin tam anlamıyla ne demek olduğunu bilmeyebilirsiniz. Havra kelimesinin anlamı TDK'ye göre şu şekildedir:

- Sinagog

- Çok gürültülü yer

Görüldüğü üzere havra ve sinagog arasında bir fark yoktur. İkisinin de kelime anlamı ve kullanım amacı aynıdır.

Havra Hangi Dine Aittir?

Havra Yahudilik dinine ait bir kavramdır. Yahudilik, yaklaşık 4.000 yıl öncesine uzanan, dünyanın en eski ve tek tanrılı dinidir. Yahudiler, onlarla özel bir anlaşma yapan, iletişim kuran tek bir Tanrı olduğuna inanmaktadır. Kötülük yapanları cezalandıran ve iyilik yapanlarıysa ödüllendiren Tanrıları, inananlar ile iletişimi peygamberler aracılığıyla yapmıştır.

Havra Nedir?

Havra, Yahudilik inancına sahip olan kişilerin ibadethanesidir. Sinagog olarak da bilinir. Hatta halk arasında daha çok sinagog ibaresi kullanılmaktadır. Ayrıca sadece Yahudilerin değil Samirilerin de ibadet etmek için gittikleri yerdir. Yani havra aslında en basit tabiri ile bir dua evidir ve Yahudilerin toplu olarak dua ettikleri yerlerdir. Aslında Yahudiler günlük dualarını her yerde yapabilirler, fakat bazı dualar sadece "minyan" (10 tane yetişkin erkek) şeklinde yapılabilir. Bu dua şekli, yani geleneksel bir şekilde grup olarak dua etmek, tek başına dua etmekten daha erdemli olarak görülür. Bu açıdan bir havranın kutsiyeti, Kutsal Tapınak'tan hemen sonra gelir. Aynı zamanda havralar, sadece ibadet için değil, din eğitimi ve cemaat işleri için de kullanılır.

Havradaki en kutsal şey, doğu yönünde, perde ile örtülü bir hücredeki kutsal sandıkta tutulan Tevrat tomarıdır. Bu sandık Kudüs yönüne bakar ve ibadet sırasında herkes ona doğru döner. Tevrat, aynı zamanda dini hayatın merkezi konumundadır. Havrada yapılan ayinler, Tevrat'tan bazı bölümlerin okunması, geleneksel duaların edilmesi, ilahi söylenmesi ve bazen bir vaaz verilmesinden ibarettir. Dua etmek için en az on iki yaşını bir ay geçmiş on erkeğin bir araya gelmesi gerekmektedir. Kadınlar ibadete dahil olamazlar ve erkeklerle bir arada bulunmazlar. Kadınların yeri ya arkada, ya da perde veya kafesle kapatılmış yerlerdedir. Son zamanlardaysa -bazı yerlerde- kadınlarla erkekler bir arada durabilmektedirler. Mecburi olmamakla beraber, çoğu aileler nikahı da havrada kıydırırlar. Havraların (Mabed) Yahudiler için önemli bir yeri vardır. Adeta havra ile dini hayatları iç içedir.

Havra duvarlarında kutsal kitaptan yazılmış metinler vardır. Resim ve heykel yoktur. Model olarak Süleyman Mabedi esas alınmıştır. Mimari tarzı ülkelere ve asırlara göre farklılık gösterebilir.

Havra Ne İçin Kullanılır?

Havra; gerek günlük gerekse haftalık ibadetin yapılması, kutsal kitapların okunması ve dini emirlerin öğrenilmesi için Yahudi cemaatinin toplandığı yapıyı ifade etmektedir. Toplanmalar Sabbat (Cumartesi) günü ve günde üç defa yapılır.

Havralar din eğitimi veren öğrenim yerleridir. Genel inancın aksine, Yahudilik eğitimi on üç yaş döneminde sona ermez. Dindar Yahudilerin kutsal metinler üzerindeki öğrenimi hayat boyu devam eden bir derstir. Bundan dolayı havraların, cemaatteki kişilerin öğrenimi için kutsal metinleri içeren kütüphaneleri vardır. Havralar aynı zamanda çocukların temel din eğitimini aldıkları yerlerdir.

Birçok havrada dini veya dini olmayan sosyal etkinliklerin gerçekleştiği bir salon vardır. Havralar bazen de cemaati ilgilendiren önemli konuların yada olayların tartışıldığı, gündeme geldiği bir toplantı salonu olarak da kullanılabilir.

Ayrıca havralar bir sosyal yardım kurumu niteliğinde de çalışabilir. Para, erzak yada diğer ihtiyaç malzemeleri toplanıp cemaatte fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılır.