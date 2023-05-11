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Giriş Tarihi: 11.5.2023 09:15 Son Güncelleme: 11.5.2023 09:15

Havran Nerede? Havran Nereye Bağlı, Nasıl Gidilir?

Havran, ülkemizin önemli ilçelerinden biridir. Havran nerede sorusu da bu kapsamda merak edilenler arasındadır. Havran hangi ilde araştırması ile Havran hakkında bilgi birikiminizi de artırmış olacaksınız. Havran nereye bağlı araştırması, söz konusu ilçenin kültür yapısı ve stratejik konumu hakkında da fikir sahibi olmanızı sağlayacaktır. Havran nerenin ilçesi sorusunu sizler için araştırdık ve konuyu yazımızda derledik.

Havran Nerede? Havran Nereye Bağlı, Nasıl Gidilir?

Havran nerede sorusunu araştırmak için Balıkesir ilçelerini ve Balıkesir haritasını incelemeniz gerekir. Havran hangi ilde sorusuna cevap bulmanız, ülkemizdeki şehirleri ve ilçeleri de daha yakından tanımanızı sağlayacaktır. Havran nereye bağlı araştırması, genel kültür açısından da çok önemli bir incelemedir. Havran nerenin ilçesi gibi konunun merak edilen sorularına cevap arıyorsanız yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Havran Nerede?

Havran, Balıkesir iline bağlı olan ve il merkezine 78 km uzakta olan bir ilçedir. Havran, çok eski bir yerleşim yeri olması ile öne çıkar. Edremit ilçe merkezine sadece 9 km uzaklıkta olan Havran, Edremit Körfezi'ne de çok yakındır.

Havran'da gezip görülmesi gereken çok sayıda yer vardır. Bunlardan ilki Havran'a 8 km uzaklıkta bulunan İnönü Mağaraları'dır. İçerisinde çok sayıda tarihi yapıt görebileceğiniz bu mağaralar, turistlerin akın ettiği yerlerden biridir.

Havran'da gezip görülmesi gereken yerlerden biri de Koca Seyit Köyü'dür. Koca Seyit Köyü, Çanakkale Savaşı'nda 276 kg'lık mermiyi kaldırarak İngiliz gemisini vuran Seyit Onbaşı'nın köyüdür. Havran ilçe merkezine 10 km uzaklıkta olan Koca Seyit Köyü'nde Koca Seyit Anıtı ve Müzesi de bulunmaktadır.

Havran'a Nasıl Gidilir?

Havran'a gitmek için öncelikle Balıkesir'e gitmeniz gerekir. Balıkesir'den hareketle yaklaşık 1 saat sonra bu ilçeye ulaşabilirsiniz. Havayolu ile bu ilçeye gelecekseniz de Balıkesir Burhaniye'de bulunan havaalanından yararlanabilirsiniz. Havran, havaalanına sadece 10 km mesafededir.

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Havran Nerede? Havran Nereye Bağlı, Nasıl Gidilir?
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