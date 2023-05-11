Havran Nerede? Havran Nereye Bağlı, Nasıl Gidilir?

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Havran Nerede?

Havran, Balıkesir iline bağlı olan ve il merkezine 78 km uzakta olan bir ilçedir. Havran, çok eski bir yerleşim yeri olması ile öne çıkar. Edremit ilçe merkezine sadece 9 km uzaklıkta olan Havran, Edremit Körfezi'ne de çok yakındır.

Havran'da gezip görülmesi gereken çok sayıda yer vardır. Bunlardan ilki Havran'a 8 km uzaklıkta bulunan İnönü Mağaraları'dır. İçerisinde çok sayıda tarihi yapıt görebileceğiniz bu mağaralar, turistlerin akın ettiği yerlerden biridir.

Havran'da gezip görülmesi gereken yerlerden biri de Koca Seyit Köyü'dür. Koca Seyit Köyü, Çanakkale Savaşı'nda 276 kg'lık mermiyi kaldırarak İngiliz gemisini vuran Seyit Onbaşı'nın köyüdür. Havran ilçe merkezine 10 km uzaklıkta olan Koca Seyit Köyü'nde Koca Seyit Anıtı ve Müzesi de bulunmaktadır.

Havran'a Nasıl Gidilir?

Havran'a gitmek için öncelikle Balıkesir'e gitmeniz gerekir. Balıkesir'den hareketle yaklaşık 1 saat sonra bu ilçeye ulaşabilirsiniz. Havayolu ile bu ilçeye gelecekseniz de Balıkesir Burhaniye'de bulunan havaalanından yararlanabilirsiniz. Havran, havaalanına sadece 10 km mesafededir.