Havza Nerede? Havza Nereye Bağlı ve Nasıl Gidilir?

Havza, Karadeniz Bölgesi'nin önemli ilçelerinden biridir. İlçe, doğal güzellikleri ve kaplıcaları nedeniyle çok kişi tarafından ziyaret edilir. Peki, Havza nerede? Havza nereye bağlı sorusunu da merak edebilirsiniz. Birçok araç alternatifi ile Havza'ya ulaşmanız mümkündür. Havza'ya nasıl gidilir sorusunu araştırırken farklı vasıta alternatiflerini dikkate alabilirsiniz. Havza hangi ilde sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Havza Nerede?

Havza, Karadeniz Bölgesi'nde olup Samsun iline bağlı olan bir ilçedir. Havza aynı zamanda Amasya iline de komşudur. Söz konusu ilçenin tarihi M.Ö. 2000 yılına dayanır. Ağırlıklı olarak Rumların yaşadığı bu ilçeye Havza ismini de Rumlar vermiştir.

Karadeniz Bölgesi'nin önemli yerleşim yerlerinden olan Havza'nın nüfusu 45 bindir. Söz konusu ilçe, Milli Mücadele dönemi için de özel bir öneme sahiptir. Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktıktan sonra ilk kongre toplantısını da Havza'da yapmıştır.

Havza'ya Nasıl Gidilir?

Havza'ya Samsun ya da Amasya üzerinden ulaşım sağlayabilirsiniz. Havza ile Samsun arasındaki mesafe 81 km'dir. Amasya ile Havza arasındaki mesafe de 44 km'dir. Havza'yı ziyaret etmek isteyenler genellikle ilçedeki kaplıcalar nedeniyle buraya gelirler. Havza'da çok sayıda kaplıca işletmesi vardır. Saatlik ve günlük şekilde kiralayacağınız özel aile banyoları ya da havuzlar ile eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Havza kaplıcaları, ülkemizde çok meşhur olan, her bölgeden ziyaretçinin geldiği bir yerdir. Kaplıca suyunun şifalı etkisi nedeniyle çeşitli cilt sağlığı sorunları için de Havza'ya gelenler vardır.