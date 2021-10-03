Hayal Eş Anlamlısı Nedir? Hayal Kelimesinin Eş Anlamlısı

Dilimize Arapçadan geçen 'hayal' kelimesinin 4 tane eş anlamlısı bulunmaktadır. Birbirlerinin yerlerine kullanılabilen bu kelimeler anlamdaş oldukları için cümlede anlatım bozukluğuna yol açmazlar. Bu kelimeleri araştırıp öğrenmek kelime dağarcığımızı genişletir ve konuşmamıza farklılık katmamızı sağlar.
HAYAL KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI
Hayal kelimesinin birçok anlamı bulunmaktadır. Genel olarak uyurken gördüğümüz 'hayal' yerine düş ve hülya kelimeleri kullanılabilmektedir. İmge ve izlenim kelimeleri de zihinde tasarlayıp canlandırdığımız şeyler için kullanılabilmektedir.
Hayal kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "dream" ve "imagination" kelimeleridir.
HAYAL KELİMESİNİN ANLAMI
Hayal kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre tanımı şunlardır:
HAYAL KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM
HAYALİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM