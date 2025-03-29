Hayal Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Doğru Yazılışı Hayal Mı, Hayel Mi? e1

Dilde yer etmiş bazı kelimeler, zamanla telaffuz biçimlerine göre evrilir. Bu evrilme, seslerin yumuşaması, bazı harflerin düşmesi ya da değişmesi şeklinde gelişebilir. Ancak bu tür değişimlerin yazıya doğrudan aktarılması, dilin yapısal bütünlüğünü bozabilir. "Hayal" kelimesi de bu noktada dikkatle ele alınması gereken örneklerden biridir. Bu yüzden hayal nasıl yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı hayal mı, hayelmi gibi sorular kesinlikle araştırılmalıdır.

Hayal Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı "hayal" şeklindedir. "Hayel" biçimi ise yanlış olup, TDK'nin Yazım Kılavuzu'nda bu tür bir kullanım yer almamaktadır.

Kelime, Arapça kökenli olup Türkçeye aynı biçimde geçmiştir. Zihinde canlandırılan, gerçek dışı bir düşünce ya da tasarıyı ifade eder. Bu anlam, kelimenin edebiyat ve gündelik dilde sık kullanılmasına neden olur. TDK, bu tür yerleşik ve anlam bütünlüğü taşıyan kelimelerin yazımında ses değişimlerinden ya da halk arasında gelişmiş yanlış telaffuzlardan etkilenmemeyi esas alır. Bu nedenle "hayal" kelimesinin farklı biçimlerde yazılması, yazım kılavuzuna ve dilin standart yapısına aykırıdır.

TDK'ye Göre Doğru Yazılışı Hayal Mı, Hayel Mi?

TDK'nin belirlediği yazım kurallarına göre bu kelimenin doğru biçimi hayaldir. "Hayel" şeklindeki yazım, sözlüklerde ve resmî belgelerde geçersizdir.