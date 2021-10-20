Hayal Zıt Anlamlısı Nedir? Hayal Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Hayal kelimesi Türkçeye Arapçadan geçmiştir. Bu yüzden birçok kelimeyle etkileşim halindedir. Ayrıca bu kelime deyimlerde oldukça fazla kullanılmaktadır. Bunlara ek olarak hayal sözcüğü, cümle içerisinde çoğunlukla sıfat görevinde kullanılmaktadır. Tüm bu bilgilere bakarak hayal sözcüğünün anlamını öğrenebiliriz.

HAYAL KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Eski kaynaklara bakıldığında genel olarak bu kelimenin eş anlamlılarının kullanıldığı görülmektedir. Bu yüzden bu kelimenin eş anlamlılarını bilmek, sözcüğün anlamını öğrenmede oldukça faydalıdır. Hayal sözcüğünün eş anlamlıları 'hülya, imge, rüya, görüntü' sözcükleridir. Bu bilgilere bakarak hayal sözcüğünün anlamları şunlardır:

Uyurken insanın zihninde beliren olayların, düşüncelerin, görüntülerin tümü.(düş)

Duyu organlarının dıştan algıladığı bir nesnenin bilince yansıyan benzeri, görüntüsü.(imge)

Herhangi bir nesnenin mercek, ayna gibi nesnelerle oluşturulan ya da kimi ışık olayları sonucu elde edilen biçimi.(görüntü)

Belli belirsiz görünen şey, gölge.

Karagöz.

Anı olmak, geçmiş günlerde kalmak.

Gerçekleşmesi olanaksız olmak, gerçekleştirilememek.

HAYAL KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Türkçede birçok kelimenin geniş bir anlam ilişkisi bulunmaktadır. Hayal sözcüğü de bu sözcüklerden biridir. Bu açıdan baktığımızda pek çok eş anlamlısı ve zıt anlamlısı bulunmaktadır. Hayal sözcüğünün anlamını ve eş anlamlılarından yukarıda bahsetmiştik. Bu bilgiler ışığında hayal kelimesinin zıt anlamlıları 'hakiki, gerçek' kelimeleridir. Bunları daha iyi kavramak için şu cümle örneklerini verebiliriz:

Hayallerimizi gerçekleştirmek için önce uykudan uyanmamız gerekiyor.

Çocuğun ayağındaki ayakkabı hakiki deriden yapılmıştı.

Bazı gerçekleri öğrenmem ne yazık ki çok zamanımı aldı.

HAYAL KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Hayal kelimesinin anlam ilişkilerinden ve anlamından yukarıda bahsetmiştik. Bu kadar fazla anlam ilişkisi bulunmasından dolayı pek çok kelimeyle etkileşim halindedir. Bu kelimelere şu örnekleri verebiliriz: