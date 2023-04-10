Hayalime Ortak Ol Topluluğu gönüllüleri köy okullarını ziyaret etti

İzmir'in 3 ilçesinden 5 köy okulunun dahil olduğu projede 10 öğretmen, Amazon Türkiye ve Hayalime Ortak Ol gönüllüleri ocak ayında aldıkları eğitmen eğitimi sonrasında "Hayalimi Kodluyorum" atölyelerinde çocuklarla buluşarak STEM tabanlı çalışmalar gerçekleştirdiler. 6-7 Nisan tarihleri arasında Hayalime Ortak Ol Topluluğu ekibi, gönüllüleri ve Amazon Türkiye çalışan gönüllüleri, Hayalimi Kodluyorum projesinde yer alan 5 köy okulunu ziyaret etti. Bergama, Torbalı ve Bornova'da bulunan köy okullarındaki ilkokul öğrencilerinin bugüne kadar kodlama alanında yaptıkları çalışmaları inceleyen ekip, çocuklarla robotik kodlama alanında çeşitli atölyeler gerçekleştirdi. Hayalime Ortak Ol Topluluğu Genel Müdürü Alper Elbirler ziyaret ile ilgili "Kodlamanın temellerini eğlenceli bir yol ile öğrenen öğrencilerin hayal güçlerinin sınırsızlığına şahit olmak, projenin çocuklar üzerindeki olumlu etkisini görmek adına çok anlamlıydı." sözlerini kullandı. STEM tabanlı çalışmalara devam edecek öğrencilerden oluşacak takımlar 29 Nisan 2023 Cumartesi günü İzmir'de gerçekleşecek "Gelecekteki Okulunu Hayal Et" temalı fuarda bir araya gelecek. Fuarla ilgili açıklamalarda bulunan Elbirler "Robotik kodlama ile öğrencilerin problem çözme, yaratıcılık ve bilgi işlemsel düşünme gibi üst düzey bilişsel tecrübelerinin geliştiğini görmek ve belki de geleceğin bilim insanlarıyla, teknoloji girişimcileriyle bu projeyi sürdürmek bizim için paha biçilemez. 29 Nisan'da gerçekleştireceğimiz "Gelecekteki Okulunu Hayal Et" temalı fuarda tekrar bir araya geleceğimiz için şimdiden çok heyecanlıyız." dedi.

HAYALİME ORTAK OL

Hayalime Ortak Ol Topluluğu çocukları ve gençleri bünyesine katarak; onların yetenekli olduğu spor ile sanat dallarında ve akademik kariyerlerinde başarılı olmaları için ihtiyaç duydukları desteği sağlamayı amaçlamaktadır. Topluluk; eğitim burs desteğinin yanı sıra yaptıkları ihtiyaç analizi neticesinde oluşturdukları sosyal gelişim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteği, koçluk ve mentorlük desteği ile çocukların ve gençlerin gelişimlerine katkı sunmayı amaçlamaktadır. Kariyer ağı adını verdiği sistemi ile Hayalime Ortak Ol öğrencileri için kariyer planlamaları konusunda yol göstericilik yapmayı; staj ve iş ihtiyaçlarına yönelik bağlantılar kurmalarını ve geliştirmelerini sağlamaya çalışmaktadır. Sosyal etkinlikler adı altında sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılabilecekleri organizasyonlar düzenleyerek sosyal gelişimlerini desteklemektedir. Düzenli olarak destek oldukları çocuk ve gençlerin yanı sıra, gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projeleri ile hem kurulduğu şehir olan İzmir'de hem de diğer şehirlerde faaliyet göstermek için çalışmalar yürütmektedir.