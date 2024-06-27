Hayat Kısa Kuşlar Uçuyor Şiiri Sözleri - Cemal Süreya Hayat Kısa Kuşlar Uçuyor Şiiri İncelemesi

İkinci Yeni şiiri şairlerinden Cemal Süreya, eserlerinde yenilikçi bir yaklaşım benimsemiş, kelimelerin alışılmadık kullanımlarını, yeni kelime türetmelerini ve kelime oyunlarını sıkça kullanmıştır. Bu, onun şiirlerini okurken dikkatli ve özenli bir okuma gerektirir. Hayat Kısa Kuşlar Uçuyor şiiri sözleri, açıklaması ve incelemesi ise zamanın ve yaşamın önemine vurgu yapan bu eseri ele almak isteyenler için faydalı olabilir.

Hayat Kısa Kuşlar Uçuyor Şiiri Sözleri

Hayat kısa kuşlar uçuyor…

uzaktan seviyorum seni

uzaktan seviyorum seni

kokunu alamadan,

boynuna sarılamadan

yüzüne dokunamadan

sadece seviyorum.

Öyle uzaktan seviyorum seni

elini tutmadan

yüreğine dokunmadan

gözlerinde dalıp dalıp gitmeden

şu üç günlük sevdalara inat

serserice değil adam gibi seviyorum.

Öyle uzaktan seviyorum seni,

yanaklarına sızan iki damla yaşını silmeden,

en çılgın kahkahalarına ortak olmadan,

en sevdiğin şarkıyı beraber mırıldanmadan,

öyle uzaktan seviyorum seni

kırmadan,

dökmeden,

parçalamadan,

üzmeden,

ağlatmadan uzaktan seviyorum.

Öyle uzaktan seviyorum seni;

sana söylemek istediğim her kelimeyi

dilimde parçalayarak seviyorum.

Damla damla dökülürken kelimelerim,

masum beyaz bir kağıtta seviyorum.

-CEMAL SÜREYA

Hayat Kısa Kuşlar Uçuyor Şiiri İncelemesi

Cemal Süreya, 1950'lerde ortaya çıkan İkinci Yeni şiir hareketinin önde gelen isimlerinden biridir. Bu hareket, geleneksel şiir anlayışını reddederek, dil ve biçim açısından yenilikçi bir yaklaşım sergilemiştir. Onun şiirlerinde, derin bir lirizm, yoğun bir duygusallık ve hatta erotizm bulunur. Aşk, sevgi, ayrılık ve ölüm gibi temaları işleyen şiirleri, okuyucunun duygularına hitap eder. O, dilde özgünlük ve yenilik peşinde koşmuş bir şairdir. Eserlerinde alışılmadık imgeler ve çağrışımlar kullanarak, dilin sınırlarını zorlamıştır.

Cemal Süreya'nın "Hayat Kısa Kuşlar Uçuyor" şiirinde, şair, sevdiği kişiye olan derin ve saf duygularını, fiziksel olarak yanında olamadan, uzaktan ifade etmektedir. Sevginin fiziksel yakınlıktan bağımsız olarak da derin ve anlamlı olabileceğini, saf ve temiz bir şekilde sevmenin önemini vurgulamaktadır. Şairin duyguları öylesine yoğundur ki, bunları ifade ederken bile bir hassasiyet ve kırılganlık içindedir. Bu şiirdeki temalar ve verilmek istenen mesajlar ise şunlardır:

Şair, sevdiği kişiye fiziksel olarak yakın olamasa da duygusal olarak ona bağlıdır. Ona dokunamıyor ve sesini duyamıyor olsa bile sevmeye devam etmektedir. Bu, sevginin fiziksel temastan bağımsız olabileceğini ve uzaktan da derin duygular beslenebileceğini göstermektedir.

Sevgisini serserice değil, adam gibi yaşadığını ifade etmektedir. O, aşkını dürüstçe, samimi ve kötü duygulardan uzak bir biçimde yaşamaktadır. Bu sevgi, üç günlük gelip geçici sevdalardan farklıdır, kalıcı ve derindir.

Sevdiği kişinin kalbini kırmadan ve üzmeden onu uzaktan zararsızca sevmektedir. Bu, şairin sevgisinin ne kadar hassas ve nazik olduğunu göstermektedir. Sevgisini ifade ederken bile dikkatli ve oldukça özenlidir.