Hayat Zıt Anlamlısı Nedir? Hayat Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri

Dilimizde hem isim olarak hem de normal anlamı ile kullanılan kelimeler bulunmaktadır. Bu durum dilimizin hem geniş bir dil hem de çok esnek bir dil olmasının sonucudur. Hayat kelimesi de isim olarak da karşımıza çıkan kelimelerdendir. Günlük hayatta çok kullanılması da hayat kelimesinin zıt anlamının merak edilmesine sebep olmaktadır. Birçok anlam olarak karşımıza çıkan kelimelerden biri olan hayat kelimesi de dilimizde geniş anlamlara sahip kelimelerden biridir.

HAYAT KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Hayat kelimesi dilimizde anlam genişliği bakımından zengin kelimeler arasındadır. Hem anlam genişliği olan hem de kullanım alanı geniş olan hayat kelimesi 'canlı, sağ olmak durumu' anlamı ile karşımıza çıkmaktadır. Cümle içinde kullanımı ile anlamı daha iyi anlaşılacaktır. İşte hayat kelimesinin cümle içi kullanımına örnekler;

İnsan her gün hayatta olduğuna şükretmeli.

Hayatını hep çalışmaya adamış bir insandı.

HAYAT KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Yaşamak anlamına da gelen hayat kelimesi zıt anlamı olarak da çok kullanılan kelimelerden biridir. Özellikle günlük dilimizde kullanım alanı oldukça geniş olan hayat kelimesinin zıt anlamına baktığımızda 'ölüm' kelimesi ile karşılaşırız. Ölüm kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre 'bir insan, bir hayvan veya bir bitkide hayatın tam ve kesin olarak sona ermesi, ahiret yolculuğu, vefat' anlamına gelmektedir. Ölüm kelimesinin cümle içi örnekleri ise şöyledir;

Ölümünden sonra tüm mal varlığı çocuklarına kaldı

İnsan öleceğini bilerek yaşamalı.

HAYAT KELİMESİ İLE BENZER KELİMELER

Dilimizin geniş bir dil olması bazen kullanılan kelimelerin yerine benzer kelimeler kullanılmasını sağlamaktadır. Hayat kelimesi de anlam genişliği bakımından yerine benzerlerinin kullanıldığı kelimelerden biridir. Bunun için bir kelimenin benzer kelimelerini de bilmek gerekmektedir. Hayat kelimesinin benzer kelimeleri için örnekleri aşağıda bulabilirsiniz.