Haydi Abbas Şiiri Sözleri - Cahit Sıtkı Tarancı Haydi Abbas Şiiri Açıklaması Ve İncelemesi

Tarancı, sanat hayatına ilk olarak Orhan Veli ve Garip akımının etkisinde başlamışsa da zamanla kendine özgü bir tarz geliştirmiştir. Eserlerinde genellikle ölüm, yalnızlık, aşk ve doğa temalarını işlemiştir. Cahit Sıtkı Tarancı Haydi Abbas şiiri sözleri, açıklaması ve incelemesi Tarancı'nın sanatsal yeteneğini ve duygusal dünyasını anlamak isteyenler için önemli konulardır.

Cahit Sıtkı Tarancı Haydi Abbas Şiiri Açıklaması Ve İncelemesi

Haydi Abbas, vakit tamam;

Akşam diyordun işte oldu akşam.

Kur bakalım çilingir soframızı;

Dinsin artık bu kalb ağrısı.

Şu ağacın gölgesinde olsun;

Tam kenarında havuzun.

Aya haber sal çıksın bu gece;

Görünsün şöyle gönlümce.

Bas kırbacı sihirli seccadeye,

Göster hükmettiğini mesafeye

Ve zamana.

Katıp tozu dumana,

Var git,

Böyle ferman etti Cahit,

Al getir ilk sevgiliyi Beşiktaş'tan;

Yaşamak istiyorum gençliğimi yeni baştan.

"Haydi Abbas" şiiri, Cahit Sıtkı Tarancı'nın geçmişe duyduğu özlem ve kaybolan gençlik yıllarına geri dönme arzusunu dile getiren bir eserdir. Şiir, okura melankolik bir atmosfer sunarken, aynı zamanda bir umudu, yeniden yaşama arzusunu da barındırır. Bu duygular, şiirin baş karakteri Abbas ile somutlaşır. Abbas, şairin geçmişine yolculuk yapmasına yardımcı olan bir figür olarak karşımıza çıkar. Şiirdeki Abbas, belki de şairin içsel dünyasında bir yol gösterici ya da bir dosttur.

Temalar ve Motifler

Geçmişe Özlem: Şiirin ana teması, şairin geçmişe duyduğu özlemdir. "İlk sevgili" ve "gençlik" imgeleri, bu özlemi somutlaştırır.

Zaman ve Mekân: Şiirde zaman ve mekân kavramları, şairin kontrolü altındadır. Abbas'ın sihirli seccadesiyle zaman ve mesafe aşılarak geçmişe bir yolculuk yapılır.

Doğa ve Gecenin Simgeleri: Şiirde akşam vakti, ağaç gölgesi, havuz ve ay gibi doğa imgeleri kullanılarak romantik ve mistik bir atmosfer yaratılır. Bu imgeler, şairin duygusal dünyasını ve içsel yolculuğunu destekler.

Dil ve Üslup