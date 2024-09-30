Haydutluk Bulmacada Ne Anlama Gelir? 4, 5, 6, 7 Harfli Haydutluk Bulmaca Cevabı

Haydutluk bulmacada ne anlama gelir sorusu, bu sözcüğün dilimizde çok fazla kelime ile anlatılabilmesi sayesinde farklı cevaplara karşılık gelmektedir. Konuştuğumuz dilin zenginliğine iyi bir örnek olan haydutluk sözcüğü kelime hazinesinin genişletilmesi açısından da ideal bir emsal oluşturmaktadır. Zira 4, 5, 6, 7 harfli haydutluk bulmaca cevabı Türkçeye başka dillerden girmiş kelimeleri de içermektedir.

Haydutluk Kelimesinin Bulmacadaki Cevapları ve Örnek Cümleler

Keyifli bir zihin jimnastiği olan bulmacalarda sıklıkla sorulan "haydutluk" kelimesinin çeşitli anlamları vardır. Bu kelimenin bulmacalardaki karşılıkları aşağıdaki gibidir;

4 Harfli Haydutluk Bulmaca Cevabı

Şaki: Şaki "haydut" anlamına gelen bir sözcüktür. Şakilik ise haydutluk demektir.

Örnek Cümle: "Eskiden dağ yollarında, yolcuların korkulu rüyası olan şaki grupları, kervanları sık sık basardı."

Çete: Bir grup insanın yasa dışı veya hileli faaliyetler gerçekleştirmek üzere bir araya gelmiş olması ve bunu eyleme dökmeleri haydutluk kelimesinin yakın anlamlısı olarak kullanılabilir.

Örnek Cümle: "Şehirdeki çete, bir dizi hırsızlık olayına karıştı."

5 Harfli Haydutluk Bulmaca Cevabı

Zorba: Zorba fiziki ya da psikolojik şiddet uygulayan, toplum düzenine aykırı hareket eden kişileri tanımlar ve haydut ya da kabadayı gibi anlamlar taşır.

Örnek Cümle: "Köy halkı, zorbaların yol kesmesinden bıkmış, sonunda onlara karşı birlik olmaya karar vermişti."

6 Harfli Haydutluk Bulmaca Cevabı

Eşkıya: Haydutluk kelimesinin tam karşılığı olan eşkıya sözcüğünün anlamı dağda ve kırsalda yol kesen, hırsızlık yapan ve hatta insan öldürerek yasadışı fiillerde bulunan silahlı toplulukları anlatmaktadır.

Örnek Cümle: "Dağ köylerinde yaşayan halk, zaman zaman eşkıya saldırılarından korunmak için kendi güvenlik önlemlerini almak zorunda kalırdı."

Korsan: Korsan kelimesi denizlerde yasa dışı faaliyetlerde bulunan, özellikle gemilere saldıran kişiler için kullanılan bir terimdir.

Örnek Cümle: "Tarihte korsanların denizlerdeki hakimiyetleri büyük olaylara yol açtı."

Hırsız: Başkalarının malını izinsiz olarak alan kişilere hırsız denir. Bu kelime, haydutluk anlamında sıkça kullanılır.

Örnek Cümle: "Hırsız gece yarısı eve girdi ve değerli eşyaları çaldı."

7 Harfli Haydutluk Bulmaca Cevabı

Şekavet: Saadet kelimesinin zıt anlamlısı olarak da kullanılan şekavet sözcüğünün anlamı doğrudan haydutluktur. Şekavet, kötü iş yapan ve soygunculuk yapma anlamlarına da gelir.

Örnek Cümle: "Osmanlı döneminde, şekavet olaylarıyla mücadele etmek için özel birlikler oluşturulmuştu."

Hayadid: Haydutlar ve eşkıyalar anlamına gelen bu sözcük Arapçadan dilimize girmiştir.

Örnek Cümle: "Çöl yollarında seyahat eden kervanlar, hayadid saldırılarına uğrardı."