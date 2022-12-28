İş insanı Özyeğin 27’nci okulun açılışını yaptı

Okulun açılışında konuşan Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, "Devlet olarak eğitime ayırdığınız kaynak, eğitimde görev alacak öğretmenlerin ve eğitim camiasındaki personelle ilgili yaptığınız yatırımlar ne kadar çoksa o ülke gelişmiş ya da gelişme konusunda çok üstün gayretleri olan bir ülkedir. Özellikle artık devletimizin bütçesinde birinci kalem eğitime ayrılıyor. Bu durum hakikaten memnuniyet verici" dedi.

Özyeğin'e teşekkür eden Vali Elban, "Onlarca okul ve yurt binası yapan Hüsnü Özyeğin'e ve onların kurmuş olduğu vakıfta görev alan herkese teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir okulun yapılması ve pırıl pırıl yavrularımızın burada huzur içinde ve sağlıklı bir ortamda eğitim almaları için sundukları katkıdan dolayı sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.

50 yıl önce ticaret hayatına başladığında, ihtiyaç sahibi öğrencilere burslar verdiğini ve daha sonra vakıf kurarak çok daha kapsamlı çalışmalar yaptıklarını ifade eden işinsanı Özyeğin de, "2008 yılında ise en büyük hayalimi gerçekleştirerek, gençlerin geleceğine yatırım yapmak ve ülkesine katkı sağlayan dünya vatandaşları yetiştirmek amacıyla Özyeğin Üniversitesini kurdum. Bugün Özyeğin Üniversitesi öğrencileri ve ürettiği bilimsel çalışmalar, sadece Türkiye değil, dünyada fark yaratıyorlar" şeklinde konuştu.