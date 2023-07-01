Hayvan Çiftliği Karakterleri - Hayvan Çiftliği Kahramanlarının İsimleri, Özellikleri ve Karakter Analizi

Hayvan Çiftliği karakterleri denildiğinde akla gelen hayvanların başında domuz gelir. Hayvan Çiftliği kişileri, hayvan bakıcısı ve çeşitli hayvanlardan oluşmaktadır. Kitapta yer alan hayvanların her birinin özelliği ve kabiliyeti farklıdır. Hayvan Çiftliği kahramanları ve özellikleri bilindiğinde, dönemin problemlerine ve edebiyat anlayışına daha profesyonel bir yaklaşım sergileyebilirsiniz. Hayvan Çiftliği karakter analizi yazımızın devamında.

Hayvan Çiftliği Karakterleri

Hayvan Çiftliği, George Orwell tarafından yazılmış olan ve dünyada ses getirmiş önemli eserlerden biridir. Ülkemizde de çok kişi bu kitabı okumuştur. Kitapta bulunan karakterler ve bunların özellikleri de herkes tarafından merak edilmektedir. Kitapta yer alan önemli karakterler aşağıda sıralanmıştır.

Napoleon : Domuz

: Domuz Squealer : Domuz

: Domuz Benjamin : Eşek

: Eşek Snowball : Köpek

: Köpek Boxer : At

: At Koca Reis : Domuz

: Domuz Bay Jones : Hayvan Bakıcısı

: Hayvan Bakıcısı Bay Pilkington : Hayvan Bakıcısı

: Hayvan Bakıcısı Bay Frederick: Hayvan Bakıcısı

Hayvan Çiftliği Karakter Analizi

Hayvan Çiftliği, esasında Stalin düzenini eleştirmek maksadıyla yazılmıştır. Kitapta, hayvanların herhangi biri tarafından yönetilmeye ihtiyaç duymadığı ve bu nedenle yönetimi ele geçirmesi konu alınmaktadır.

Kitapta domuzların öncülüğünde hayvan bakıcılarına isyan başlatılmaktadır. İsyan başarılı olup domuzlar çiftlikte idareyi ele alır. Fakat durum hiç de beklendiği gibi olmamaktadır. Çiftlikteki diğer hayvanlar da belli bir süre sonra domuzlardan şikâyet etmeye başlar. Kitapta yer alan her bir hayvanın dünyada temsil ettiği bir lider vardır. Kitapta yer alan ifadelerin her birinde ince mesajlar vardır.