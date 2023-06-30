Hayvan Çiftliği Romanının Olay Örgüsü - Hayvan Çiftliği Roman İncelemesi, Özeti Ve Ana Fikri

Hayvan Çiftliği, ülkemizde ve tüm dünyada severek okunan bir eserdir. Hayvan Çiftliği romanının olay örgüsü incelendiğinde hayvanların temsil ettiği karakterlerin olduğu görülür. Hayvan Çiftliği romanı olay örgüsü, bir çiftlikte yaşayan hayvanların, bakıcılarına karşı mücadelesini anlatır. Bu mücadele bir başkaldırmayı ifade eder. Hayvan Çiftliği romanının yapı unsurları ve roman incelemesi yazımızın devamında.

Hayvan Çiftliği Romanının Olay Örgüsü

Hayvan Çiftliği, ilk olarak İngiltere'de yayına alınmış bir eserdir. Roman, esasında Stalin'e karşı eleştiri maksatlı yazılmıştır. İngiltere topraklarında yer alan çiftliğin hayvanlarından Bay Jones sorumludur. Fakat Jones çiftliği yönetmekte yetersiz kalır ve hayvanlar bu duruma isyan eder. Koca Reis olarak isimlendirilen domuz, hayvanların yönetilmeden daha iyi şartlarda yaşayabileceğini savunur ve diğer hayvanları örgütler. Bu da Jones'a karşı bir isyanın başlamasına neden olur.

Hayvan Çiftliği Romanının Yapı Unsurları ve Roman İncelemesi

Domuzun örgütlendirmesi ile belli bir süre sonra çiftlikteki yönetim domuzların eline geçer. Napoleon ve Snowball ismindeki domuzlar, grubun lideri olurlar. Zamanla iki lider de birbirini çekemez ve liderlik mücadelesine kapılırlar. Snowball, elektrik üretmek için çiftliğe yel değirmeni yapmak ister. Bunun üzerine Napoleon köpekleri tarafından sürgün edilir.

Belli bir süre sonra domuzlar çok fazla kilo alır. Diğer hayvanlar az yem verilmesinden şikâyet ederler. Hayvanlar az yemden ölmeye başlar. Yabani hayvanların çiftliğe saldırı düzenlemesi, yönetim zaafiyetini bir kez daha ortaya çıkarır.

Hayvan Çiftliği kitabında Rusya'daki Sosyalizm anlayışına gönderme yapılmıştır. Domuzların yönetimi ele alması, belli bir zaman sonra onların insanlardan çok daha acımasız olduğunu gösterir. Bu acımasız düzen, birilerinin sefa sürerken birilerinin acınası bir duruma düşmesine neden olur. Adaletsiz düzen, tüm hayvanları rahatsız eder ve insanların idaresinin daha doğru olduğuna yönlenmesine neden olur.