Hayvan Hücresi Modeli Nasıl Yapılır? Hayvan Hücre Modeli Yapımı İçin Gerekli Malzemeler Neler?

Fen ve teknoloji dersi kapsamında verilen ödevlerden biri olduğu için öğrenciler ve ebeveynleri, hayvan hücresi modeli nasıl yapılır sorusuna yanıt arar. Bu maketi yapmak için öncelikle hayvan hücresi modeli malzemeleri bulunmalıdır. Hücre maketi için gerekli malzemeler, kırtasiyelerden ve marketlerdeki ilgili bölümlerden temin edilebilir. Evdeki malzemelerle hayvan hücre modeli yapımı nasıl olur? Nasıl yapılmalıdır?

Hayvan Hücresi Modeli Nedir?

Hücreler, vücuttaki en küçük yapılardır. Yaşamsal faaliyetlerin gerçekleşmesinde hayati öneme sahiptirler. Hayvan hücreleri ise çekirdeği bir zara bağlı olan ökaryotik hücrelerden meydana gelir. Bu hücreler birleşerek, dokuları, organları ve diğer sistemleri oluşturur. Birtakım mikronların bir araya gelmesiyle birlikte birkaç santimetreye kadar değişen farklı şekil ve boyutlara ulaşırlar. Bununla ilgili örnek vermek gerekirse, en büyük hayvan hücresi, 170 mm'ye 130 mm ebatlara ulaşabilen bir devekuşu yumurtasıdır.

Hayvan hücrelerinin, çok hücreli organizmalar olduğu bilinir. Buna ek olarak, çekirdek, çekirdekçik, çekirdek zarı, hücre zarı, sentrozomlar, lizozomlar, ribozomlar, mitokondri, endoplazmik retikulum, sitoplazma, çekirdek, nükleol, nükleer zarf ve Golgi aparatı dahil olmak üzere çeşitli görevleri yerine getiren lokomotor özelliklere ve hücresel organellere sahiptirler. Bir hayvan hücresi modeli yapmadan önce içinde yer alan organelleri ve onların şekillerini öğrenmek gerekir. Ardından maketi meydana getirmek için bazı materyallere ihtiyaç vardır.

Hayvan Hücresi Modeli Malzemeleri Neler ve Nasıl Yapılır?

Fen ve teknoloji dersi için istenen hayvan hücresi modeli için gereken malzemelerin neler olduğu sıkça sorulan sorulardandır. Kırtasiyelerde ve marketlerde kolaylıkla bulunabilen bu ürünler ise şunlardır:

Mukavva

El işi kağıtları

Kağıt ve kalem

Yapıştırıcı

İp

Oyun hamuru

Yumuşak şekerler

Fasulye

Jelatin

Cam bir kap

Bir hayvan hücresi modeli yapmaya çekirdekten başlanmalıdır. Mukavva veya el işi kağıdı daire biçiminde kesilmelidir. Kalem yardımıyla hücre çekirdeğinin dışı ve kromatin alanı çizilerek belirlenir. Daha sonra yapıştırıcı ve iplik ile hücre çevresinde mikrofilamentler oluşturulur. Fasulye ile mitokondri, jelatin ile sitoplazma, yumuşak şekerler ile de lizozomlar tasvir edilir. El işi kağıtlarından ve mukavvadan tıpkı solucan şeklinde bir parça kesilerek golgi aygıtı yapılır. Endoplazmik retikulumu yapmak şeklinden dolayı diğerlerine göre biraz daha zor olabilir. Ancak, resmi dikkatlice incelendikten sonra el işi kağıtları ve mukavvaya şekil vererek yapmak mümkündür.