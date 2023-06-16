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Giriş Tarihi: 16.6.2023 11:26 Son Güncelleme: 16.6.2023 11:26

Hayvan Türleri Nelerdir? Omurgalı, Omurgasız Hayvan Çeşitleri Ve Sınıflandırması

Hayvan çeşitleri, canlı biliminin temel ilgi alanlarından biridir. Hayvan türleri nelerdir şeklinde küçük bir araştırma yaptığınızda konunun ayrıntılarını anlamanız mümkündür. Omurgasız hayvan türleri kadar omurgalı hayvan türleri de merak edilenler arasındadır. Endemik terimi de bu konuda karşınıza çıkacak kelimelerden biridir. Endemik hayvan türleri ile ilgili merak edilenleri sizler için araştırdık ve konuyu yazımızda derledik.

Hayvan Türleri Nelerdir? Omurgalı, Omurgasız Hayvan Çeşitleri Ve Sınıflandırması

Hayvan çeşitleri, doğada ve ev ortamında görebileceğiniz canlılardır. Peki, hayvan türleri nelerdir? Konunun ayrıntılarını incelediğinizde karşınıza omurgalı ve omurgasız canlı terimleri çıkar. Omurgasız hayvan türleri ile ilgili günümüze kadar çok sayıda bilimsel araştırma yapılmıştır. Omurgalı hayvan türleri de aynı şekilde konunun merak edilen canlı çeşitleri arasındadır. Endemik hayvan türleri ile ilgili merak edilenler yazımızın devamında.

Hayvan Türleri Nelerdir?

Dünyamızda yaşamını sürdüren çok sayıda hayvan türü vardır. Bu hayvanlar temel anlamda omurgalı ve omurgasız hayvanlar olmak üzere ikiye ayrılır. Omurgalı hayvanlar, adından da anlaşılacağı gibi bir omurga ve iskelet sistemine sahip olan canlılardır. Doğada gördüğünüz yürüyen ve uçan hayvanların hemen hepsi omurgalı hayvan sınıfına girer.

Omurgasız hayvanlar ise omurga ve iskelet sistemine sahip olmayan canlılardır. Genel anlamda sürüngenler omurgasız canlılardır. Örneğin yılan, omurgasız olarak bilinen canlıların başında gelir. Ayrıca bazı böcek ve sürüngen türleri de omurgasız olarak kabul edilen hayvanlar arasındadır.

Endemik Hayvan Türleri

endemik hayvanlar, bulunduğu bölgenin ekolojik şartlarına özgü şekilde yaşayan ve belirli bir bölgede çoğalan canlılardır. Endemik kelimesinin Türkçe karşılığı da "yerli" demektir. Ülkemizde de bulunduğu yöreye özgü olan ve özel bir isimle adlandırılan çok sayıda endemik hayvan türü vardır. Türkiye'de bulunan endemik hayvan türlerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

  • Tiftik keçisi
  • Sivas atı
  • Ankara tavşanı
  • Van kedisi
  • Midilli
  • Çatalburnu köpeği
  • Anadolu parsı

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Hayvan Türleri Nelerdir? Omurgalı, Omurgasız Hayvan Çeşitleri Ve Sınıflandırması
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