Hayvanlar Neden Kış Uykusuna Yatar? Hangi Hayvanlar Kış Uykusuna Yatar, Nasıl Uyanır?

Hayvanlar neden kış uykusuna yatar konusu dünyada insanlarla birlikte yaşayan binlerce hayvanı da içine aldığı için tabiatı daha iyi anlamak adına bilinmelidir. Kış uykusuna yatan hayvanlar yemek yer mi gibi merak uyandıran soruların yanında araştırmacılar hala hangi hayvanlar kış uykusuna yatar sorusu üzerinde araştırmalar yapmakta ve veriler elde etmektedir. İçerikte ele alınan alt başlıklardan biri de kış uykusuna yatan hayvanlar nasıl uyanır konusudur.

Hayvanlar Neden Kış Uykusuna Yatar?

Öncelikle hayvanlar neden kış uykusuna yatar sorusuna cevap vermeden önce hayvanların hepsinin kış uykusuna yatmadığı konusu bilinmelidir. Hayvanların kış uykusuna yatmalarının sebebi doğal olarak havaların soğukluğudur.

Fakat her hayvanın kış mevsimlerinde kış uykusuna yatmadığı göz önüne alınırsa, neden sadece bazı hayvanlar kış uykusuna yatar? Cevap hayvanların derisinde ya da yapısında değil, kışın azalan besinlerdedir. Kışın doğadaki besin kaynakları azalınca bazı hayvanlar da kış mevsimini uyuyarak geçirir ve bu dönemi atlatırlar.

Kışın dayanabilmek için de bu hayvanlar kış gelmeden önce bolca besin tüketerek vücutlarında bu kaynakları saklarlar ve kışı geçirmek için gereken enerjiye sahip olurlar.

Hangi Hayvanlar Kış Uykusuna Yatar?

Kış koşullarında besin bulamadığı için kış uykusuna yatan türlerin sayısı sınırlıdır. Bunlar genel anlamda memeli hayvanlar olsalar da aralarında memeli olmayan ama kış uykusuna yatan hayvanları bulmak da mümkündür. Listeleyecek olursak:

Kurbağalar

Böcekler

Sincaplar

Ayılar

Kertenkeleler

Yarasalar

Yılanlar

Kış uykusuna yatan hayvanları bu şekilde listelemek mümkündür. Fakat unutulmamalıdır ki bu türlere ait olan bütün hayvanlar kış uykusuna yatmazlar. Örneğin yılanların çok küçük bir kısmı kısa bir dönem için kış uykusuna yatarlar fakat ayılarda durum tam tersidir.

Kış Uykusuna Yatan Hayvanlar Nasıl Uyanır?

Kış uykusuna yatan hayvanlar her zaman aynı şekilde ya da aynı zaman diliminde uyanmazlar. Bu uyanma durumu ve uykunun süresi aynı türler arasında bile değişkenlik gösterir. Bu nedenle hangi hayvan ne kadar uyur sorusuna bir genelleme yapmak ya da hayvanlar ne kadar uzun süre kış uykusunda yatarlar sorusuna bir genelleme yaparak cevap vermek mümkün değildir.

Hayvanların nasıl uyandığı konusunda ise tamamen doğanın işleyişi söz konusudur. Hayvanlar kendi türlerine özgü olmak üzere belirli şekillerde uyanırlar. Kimi hayvanlar doğal uyanma yöntemi ile uyanırken bazıları çevresel uyarılar, içsel fizyolojik değişiklikler ya da yavaş uyanma yöntemi ile kış uykularını sonlandırırlar.

Kış Uykusuna Yatan Hayvanlar Yemek Yer Mi?

Kış uykusuna yatmanın temel mantığı doğada yiyecek sıkıntısı kış aylarında baş gösterdiği için bu hayvanların kış gelmeden önce yeteri kadar besin tüketip kendilerinde gereken enerjiyi depolamalarıdır. Bu nedenle kış uykusuna yatan hayvanlar kış uykusu esnasında çoğunlukla yemek yemezler.

Fakat bu durum her tür için aynı değildir ve bazen farklılıklar gösterebilir. Bazı hayvan sınıfları kış uykusundayken uyanabilir ve enerjilerini toplamak için yemek yiyebilirler. Büyük memelilerin kış uykusundayken uyanıp yemek yedikleri sıklıkla gözlemlenmektedir.

Eğer hayvanlar yeteri kadar besin bulabilmişler ve metabolizmalarını istedikleri yavaşlığa indirmeyi başarabilmişlerse kışın uyanıp yemek yeme ihtiyacı duymazlar ki çoğunlukla hayvanlar kışın uyanıp yemek yemezler. Fakat bazen istisnalar olabilir.