Şiirlerde, şarkılarda sonbaharı tanımlamak için kelimenin ilk kullanımı yerine eş anlamlısı tercih edilebilir. Bu kullanım ile cümlelere daha fazla anlam yüklenebilir. Bu yüzden kişiler kullanacakları kelimelerin anlamını, eş anlamlısını ve etimolojisini detaylı bir şekilde araştırmak isteyebilir. Bu kelimelerden birisi de hazandır. Hazan kelimesi dilimize Arapçadan geçse de yoğun bir kullanımı vardır. Aynı zamanda kız çocukları için de isim olarak tercih edilen hazan kelimesi ile ilgili Hazan eş anlamlısı nedir? Hazan kelimesinin eş anlamlısı sorularının cevaplarını sizler için hazırladık.

Hazan kelimesinin anlamı

Hazan kelimesi etimolojik olarak araştırıldığında kökeninin Arapça olduğu görülmektedir. Türk Dil Kurumu'na göre ise bu kelimenin anlamı sonbahar, güzdür. Sonbahar mevsimini ya da bu dönemin özelliklerini duygulu bir şekilde anlatmak isteyenler hazan kelimesini kullanabilir. Hazan kelimesi aynı zamanda anne ve babaların kız çocukları için kullandığı bir isimdir. Bu yüzden bu kelime isim olarak kullanılacaksa anlamı detaylı bir şekilde araştırılmalıdır. Hazan kelimesi, edebi eserlerde de sık tercih edilen bir ifadedir.

Hazan kelimesinin eş anlamlısı

Hazan kelimesinin sadece tek bir eş anlamlısı vardır. Bir mevsim ismi olan, son ve bahar kelimelerin birleşmesi ile ortaya çıkan ve baharın bitişini tanımlayan bu eş anlamlı kelime cümle içerisinde hazan ile aynı anlamı taşır. Günlük konuşma dilinde sonbahar kelimesi daha yaygın bir kullanım ile yer alır. Ancak edebi eserlerde yazarlar sonbahar yerine hazan kelimesini kullanarak cümlelerini daha anlamlı ve vurucu bir hale getirmeye çalışır.

Hazan kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

Hazan nedir diye soranlara senin gittiğin günü anlatıyorum.

Hazan çöktü yine, kuşlar sıcak bölgelere göç ediyor.

Hazan kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım