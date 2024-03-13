Hazar Denizi’ne Kıyısı Olan Ülkeler - Hazar Denizi’ne Kıyısı Olan Kaç Ülke Vardır, Hangileri?

Hidrolojik havzası yaklaşık 3,5 milyon km2'lik çok geniş bir alanı kaplayan Hazar Denizi, Kafkasya bölgesi için önemli bir doğal kaynak olarak kaynaklarda yer almaktadır. Dünyanın en büyük denizi olarak nitelendirilen Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkeler de bu özelliklerinden yararlanmaktadır. Hazar denizi büyük olduğu için birden fazla ülkeye kıyısı vardır. Burada ise akıllara gelen sorular Hazar Denizi'ne kıyısı olan kaç ülke vardır ve bunlar hangileri, biçiminde sorulmaktadır.

Hazar Denizi'ne Kıyısı Olan Ülkeler

Hazar Gölü, dünyanın en büyük gölü ya da deniz olarak nitelendirilen bu su kütlesi, dünyada en büyük iç su kütlesidir. Adını ise Hazar Kağanlığından almıştır. Coğrafi konu olarak Güneydoğu Avrupa ve Güneybatı Asya'da yer almaktadır. Dünyanın en büyük tuzlu su gölü olan Hazar gölü, tektonik göllere(yani deprem çöküntüsü ile oluşan) göllere örnektir. Hem deniz hem göl özelliklerini taşıyan bu göl, birden fazla ülkeye de kıyı komşuluğu yapmaktadır. Petrol yataklarınca ayrıca zengin olması ise önemini daha da fazla arttırmaktadır.

Hazar Gölü, Avrupa ile Asya arasında, Kafkasya bölgesinin doğusunda ve de Orta Asya'nın geniş alanları kaplayan bozkırlarının batısında Batı Asya'daki İran Platosunun kuzey tarafından yer almaktadır. Kapladığı bu geniş alan itibarıyla da birden fazla ülkeye kıyısı ve sınırı vardır.

Hazar Denizi'ne Kıyısı Olan Kaç Ülke Vardır ve Bunlar Hangileri?

Hazar Gölü'nün kapladığı alan: sayısal olarak gölün yüzey alanı 371.000 km2(143.200 mil kare) iken hacmi 78.200 km3'tür (18.800 cu mi) olarak ölçülmüş ve kaynaklara geçmiştir. Hazar Gölü kapladığı bu geniş alan bilgisinin yanında daha çok çeşitli canlı türlerine ev sahipliği yapması ve en çok havyar ve de petrol endüstrileri ile tanınmaktadır. Gölün bu genişliğinden ve bu özelliklerinden faydalanan ülkeler de bulunmaktadır. Bunlar daha çok hazar denizine kıyısı olan ülkelerdir. Hacim olarak geniş bir göl olduğu için ise birden fazla ülkeye de kıyısı vardır. Bu ülkeler:

Azerbaycan, İran, Kazakistan, Rusya ve Türkmenistan olmak üzere beş ülkenin HazarGölü'ne kıyısı vardır.