Haziran, doğanın bolluğunu en iyi şekilde hissettiğimiz aylardan biridir. Bu ay, pazarlarda mis gibi kokularıyla bizi karşılar. Her biri sağlık dolu olan bu lezzetler, yaz mevsiminin enerjisini sofralarımıza taşır. Haziran ayında pazardan alabileceğiniz taze sebzeler ve meyveler, sofralarınızı renklendirmeye ve sağlık dolu bir yaşam tarzına adım atmanıza yardımcı olacaktır. Haziran ayı sebzeleri ve meyveleri, haziran ayında pazardan ne alınır hangi sebze ve meyve yenir bilmekte fayda var.

Haziran Ayı Sebzeleri ve Meyveleri Nelerdir?

Haziran ayı, taze sebzeler ve meyvelerle dolu bir dönemdir.

Sebzeler:

Domates: Haziran, domatesin en lezzetli olduğu aylardan biridir. Sulu ve tatlı domateslerle salatalarınızı ve yemeklerinizi renklendirebilirsiniz.

Salatalık: Salatalık, yaz aylarının ferahlatıcı sebzelerinden biridir. Salatalarda, meze olarak veya taze olarak tüketilebilir.

Biber: Yeşil, kırmızı, sarı biberler haziran ayında bolca bulunur. Çiğ olarak salatalarda veya yemeklerde kullanabilirsiniz.

Kabak: Kabaklar da haziran ayında bolca bulunur ve çeşitli yemeklerde kullanılabilirler. Kızartma, sote veya fırınlanmış olarak tüketilebilir.

Patlıcan: Yaz aylarının vazgeçilmez sebzelerinden biri olan patlıcan, haziranda en taze halini bulur. Közlenmiş, kızartılmış veya közde pişirilmiş olarak tüketilebilir.

Meyveler:

Çilek: Haziran ayı, çileğin en bol olduğu dönemdir. Tatlı ve lezzetli çileklerle tatlılarınızı, dondurmalarınızı ve smoothielerinizi renklendirebilirsiniz.

Vişne: Vişne de haziran ayında meyve tezgahlarını süsleyen lezzetlerden biridir. Hem taze olarak atıştırmalık olarak tüketilebilir hem de tatlılarda kullanılabilir.

Kiraz: Kiraz da haziran ayında bolca bulunur ve tatlısından ekşisine pek çok çeşidi vardır. Çiğ olarak tüketilebilir veya tatlı yapımında kullanılabilir.

Erik: Erik, haziran ayında olgunlaşmaya başlar ve lezzetini en üst düzeye çıkarır. Taze olarak tüketilebileceği gibi reçel veya hoşaf yapımında da kullanılabilir.

Kayısı: Kayısılar da haziran ayında bolca bulunur ve taze olarak tüketilebilir veya reçel, marmelat gibi ürünlerin yapımında kullanılabilirler.

Haziran Ayında Pazardan Ne Alınır?

Haziran ayında pazara gittiğinizde taze domates, salatalık, biber, kabak gibi sebzelerin yanı sıra çilek, vişne, kiraz, erik ve kayısı gibi meyveleri bulabilirsiniz. Bu mevsimlik ürünlerle sağlıklı ve lezzetli yemekler hazırlayabilirsiniz.

Haziran Ayında Hangi Sebze ve Meyve Yenir?