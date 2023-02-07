Hazırbulunuşluk Nedir? Eğitim Psikolojisinde Hazırbulunuşluk Ne Anlama Gelir, Olgunlaşma İle Arasındaki Fark Nedir?

Hazırbulunuşluk nedir sorusu çoğunlukla gelişim ve eğitim psikolojisinde karşımıza çıkan bir konudur. Bireylerin kendilerini geliştirebilmesi ve yeni bilgilere açık olabilmesi için bu kavramı çok iyi bilmesi gerekmektedir. Yazımızın devamında bu kavramın açılımını daha iyi anlayabilir, eğitim psikolojisinde hazırbulunuşluğun önemi ile ilgili daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Hazırbulunuşluk Nedir?

Hazırbulunuşluk, bireylerin yeni bir şeyi öğrenmeye açık ve hazır olması anlamını taşımaktadır. Gelişim psikolojisinde bu konu ayrı bir öneme sahiptir. Kişilerin yeni bilgiler öğrenmeye hazır bir hale gelebilmesi için bazı temel şartları yerine getirmiş olması gerekmektedir. Bu temel şartlar ise şu şekildedir;

Bireyin yeni bilgi öğrenmeye açık olması

Bireyin yeni bilgiler öğrenmeye istekli olması

Bireyin sağlık durumunun elverişli olması

Bireyin olgunluk seviyesi

Bireyin gerekli temel yaşantılara sahip olması

Yukarıda yer alan şartları yerine getiren bireyler, yeni bilgileri çok daha kolay ve hızlı bir şekilde öğrenebilir. Psikolojide hazırbulunuşluğun birçok farklı niteliği vardır. Bu nitelikler; eğitsel (okulda verilen eğitim), sosyal (sosyal yaşam) ve bilişsel (pratik ve teorik tüm bilgilerin tümü) olarak toplam üç gruba ayrılır.

Eğitimde Hazırbulunuşluk Ne Anlama Gelir?

Eğitimde hazırbulunuşluk, oku çağındaki çocukları veya okula yeni başlayacak çocukları kapsayan bir kavramdır. Özellikle eğitim gören veya eğitime yeni başlayacak olan çocukların yeni bilgiler öğrenmeden önce bu duruma psikolojik açıdan hazır olması gerekmektedir. Eğitimde çocukların yeni bilgiler öğrenmeye hem fiziken hem de zihnen hazır olması son derece önemlidir. Bütünüyle tam hazır olmadan eğitime başlamak ya da yeni bir eğitim seviyesine geçmek çocukların psikolojik yönden olumsuz bir şekilde etkilenmesine sebep olmaktadır.

Eğitim psikolojisinde hazırbulunuşluk ne demek konusuna gelirsek, bu konu özellikle eğitim öğretim gören çocukları kapsamaktadır. Konuyla ilgili örnek vermemiz gerekirse; bir çocuğun yazı yazabilmesi için öncelikli olarak harfleri ve hecelemeyi bilmesi gerekmektedir. Eğitim gören her çocuğun yeni bir bilgi öğrenebilmesi için önceden ön bilgileri almış olması ve öğrenim fonksiyonunun beklenen olgunluk seviyesine gelmiş olması temel kuraldır.

Hazırbulunuşluk Ve Olgunlaşma Arasındaki Fark Nedir?

Hazırbulunuşluk ve olgunlaşma arasındaki fark çok nettir. Olgunlaşma seviyesi yeterli olmadan hazırbulunuşluk söz konusu olmamaktadır. Herhangi bir şeyin öğrenilebilmesi için öncelikli olarak vücudumuzda bulunan organların kendisinden beklenen görevleri yerine getirmesi gerekir. Organların kendisinden beklenen görevleri yerine getirmesine olgunlaşma denmektedir. Hazırbulunuşluk ise herhangi bir şeyin öğrenilebilmesi için kişinin hazır halde olma halidir. Olgunlaşma ve öğrenme olmadan kişilerin tam olarak gelişebilmesi mümkün değildir.