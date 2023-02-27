Hazırlık Sınıfı Nedir? Üniversitede ve Lisede Hazırlık Okumak Ne Demek, Zorunlu Mu?

Hazırlık sınıfı nedir sorusu öğrencilerin yaygın şekilde araştırdığı bir konudur. Bu eğitim sürecinin ne kadarlık bir süreci kapsadığı da merak edilenler arasındadır. Hazırlık sınıfı kaç yıl sürer? Hazırlık sınıfı 1 yıllık bir eğitimi kapsar. 1 sene hazırlık okumak nedir? Üniversitede ve lisede alınan hazırlık sınıfı müfredatı birbirinden farklıdır. Üniversite ve lisede hazırlık zorunlu mu sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Hazırlık Sınıfı Nedir?

Hazırlık sınıfı lise ve üniversiteye başlayacak öğrencilerin gündeminde olan bir konudur. Lise dönemine başlayacak olan öğrenciler İngilizceyi daha iyi öğrenmeleri için bir yıl boyunca hazırlık eğitimine tabi tutulur. Lise dönemindeki İngilizce hazırlık eğitimi her lise öğrenim kurumunda yoktur. Özellikle Fen Liseleri bu kapsamda öne çıkan eğitim kurumlarından biridir. Söz konusu okullarda hazırlık sınıfı zorunludur.

Hazırlık Sınıfı Kaç Yıl Sürer?

Hazırlık sınıflarının eğitim süresi 1 yıldır. Lise ve üniversite dönemindeki hazırlık eğitimi süresi aynıdır. Her iki eğitim döneminde de öğrenciler 1 yıllık hazırlık eğitime tabi tutulurlar. Lise ve üniversite eğitimine devam etmek için hazırlık sınıfından başarı ile mezun olmak zorunludur. Aksi durumda öğrencinin aynı hazırlık eğitimini tekrar alması söz konusu olabilir.

Günümüzde lise eğitimi veren eğitim kurumlarının birçoğunda hazırlık sınıfı yoktur. Fen Lisesi gibi seçkin eğitim kurumlarında hazırlık sınıfını okumak zorunludur. Üniversitelerde de hazırlık sınıfının zorunlu olduğu ya da hazırlık sınıfının olmadığı bölümler vardır. Hazırlık sınıfının zorunlu tutulduğu bölümlerde muafiyet sınavı adı verilen bir sınav da vardır. Bu sınavdan başarılı olan öğrenciler hazırlık sınıfını okumadan direkt olarak ilgili bölümün 1. sınıfına başlayabilirler. Hazırlık sınıfı muafiyet sınavı her eğitim yılında iki kez yapılır. İlk dönem sınavdan geçenler direkt 1. sınıfa başlarlar. İkinci dönem bu sınavı geçenler ise ikinci dönem okula gitmez, diğer yıl 1. sınıf eğitimine devam ederler.