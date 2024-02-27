Hazirun Ne Demek? Hazirun Kelimesinin Kökeni ve Cümle İçinde Kullanımı

Gün içerisinde pek çok kelime duyarız. Bu kelimeler arasında, anlamı bilinmeyen kelimeler de yer alabilir. Sözcük açısından zenginliğiyle bilinen Türkçe, bu nedenle bilinmeyen sözcüklerle karşılaşılması çok olasıdır. Hazirun kelimesinin kökeni ve cümle içinde kullanımı önem taşırken, hazirun ne demek sorusunun yanıtı da merak konusu olur.

Hazirun Ne Demek?



Hazirun kelimesinin TDK üzerinde iki anlamı bulunuyor. Bu anlamlar aşağıdaki gibidir:

• Bir toplantıya katılanlar.

• Bir yerde o anda bulunanlar.

Yani kısaca hazirun kelimesi, bir yerde o an içinde bulunan kişileri ifade eder.

Hazirun Kelimesinin Kökeni Nedir?

Hazirun kelimesi, hazır olmaktan gelir. Osmanlıca kökenli bir kelime olarak bilinen hazirunun anlamı ise hazırda bulunanlar, hazır olanlar olarak belirtilabilir.

Hazirun Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?



Hazirun kelimesinin cümle içerisinde kullanımı, düşüncemizi doğru ifade edebilmek için önemlidir. Bu nedenle aşağıdaki örnek cümlelere bakılması gerekir. Hazirun kelimesinin cümle içerisinde kullanım örneklerinden bir tanesi aşağıdaki gibidir:



"Vakit akşamdı, nihayet Kara Mürsel ve Abdurrahman da salona girdi, hazırunu hürmetle selamladılar." - Feridun Fazıl Tülbentçi