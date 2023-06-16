HCl Polar Mı, Apolar Mı? Hidroklorik Asit Polar Mı, Apolar Mı, Hangi Grupta?

Hcl polar mı öğrenmek için hidrojen ve klor arasında oluşan polar kovalent bağa bakılmalıdır. Hidroklorik asit polar mı apolar mı diye düşünenler için bu bileşik, polar bağa sahiptir ve hidrojen kısmı pozitif yüklü iken, klor kısmı ise negatif yük ile yüklüdür. Bu nedenle, hcl polar mı apolar mı diyenlere, polar olduğu söylenebilir. Hcl apolar mı yoksa polar mı? Hidroklorik asidin özellikleri neler? İşte bu bileşik ile ilgili ayrıntılar…

Hcl Polar mı?

Hidrojen ile klorun bir araya gelmesi ve atomlarının polar kovalent bağ ile bağlanması sonucu, toksik bir madde olan hidroklorik asit meydana gelir. Formülü HCl olan bu kimyasal bileşik, farklı ametal atomlardan oluşur. Molekül geometrisi asimetriktir ve molekülleri arasında dipol-dipol etkileşimi bulunur.

Hidroklorik asit, pH'ı 7'nin altında olan bir asit çözeltisidir ve hidrojen klorür gazından üretilir. Bu hidrojen klorür çözeltisi, kimyasal reaktifleri nedeniyle genellikle sanayide kullanılır. Birtakım kimyasalın aksine hidroklorik asidin belirli herhangi bir rengi ve kokusu yoktur. Fakat son derece yanıcı, patlayıcı ve aşındırıcıdır. Sıvı formundadır, ancak gaza dönüşebilir (hidroklorik gaz) veya suda çözünebilir. Metaller ile temas etmesi sonucu patlayıcı olabilir. Bundan dolayı kullanırken dikkatli olunması gerekir. Ek olarak, cilt, gözler, ağız ve solunum yolu ile temas ettiğinde vücutta kalıcı hasarlara ve hatta ölüme neden olabilir. Deri üzerinde ileri derecede yanıklar ve tahriş meydana gelir.

Hidroklorik Asit Özellikleri Neler?

Belli bir renge ve kokuya sahip olmayan bu zehirli sıvı, genellikle seyreltilmiş halde satılır. "Tuz ruhu" adıyla bilinen bu etkili madde, insanlar tarafından genellikle fayans temizliğinde kullanılır. Ancak tehlikeli olduğu için tercih edilmesinin sakıncalı olduğu belirtilir. Bu maddenin, özellikle çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanması gerekir. Hidroklorik asitten sanayide, petrol, ilaç, kağıt, boya, kimya ve tekstil alanlarında yararlanılır. Ek olarak, metal klorürü ve inorganik maddelerin üretimi ile pH'ın dengelenmesi ve organik bileşiklerin meydana getirilmesinde kullanılır. Hidroklorik asidin fiziksel özellikleri ise şu şekildedir:

Formül: HCl

Yoğunluk: 1.18g/cm³

Molekül Kütlesi: 36.46 g/mol

Kaynama Noktası: 110 °C (383 K)

Erime Noktası: −27.32 °C (247 K)

Asitlik: -6.3