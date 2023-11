"Hear" kelimesi, genellikle sesleri doğrudan algılama eylemini tanımlar ve bu, duyu organları aracılığıyla gerçekleşir. İşitme, iletişim kurma, bilgi edinme, çevremizdeki olayları anlama gibi birçok önemli işlevi içerir. Düzensiz bir fiil olarak geçmiş zaman dilimlerinde ilk haliyle kullanılmaz. ''Hear 2. Ve 3. Hali i̇le örnek cümleler - hear fiilinin i̇kinci ve üçüncü hali nedir, nasıl okunur?'' bu konuda bilgi almak isteyenlerce araştırılır.

I couldn't believe what I heard; it was such surprising news. (Düşündüğümü inanamadım; bu kadar şaşırtıcı haberleri duydum.)

I heard a strange noise coming from the basement last night. (Dün gece bodrumdan gelen garip bir sesi duydum.)

The news had already been heard by everyone in the town. (Haber, kasabadaki herkes tarafından zaten duyulmuştu.)