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Haberler Eğitim Haberleri Hear 2. ve 3. Hali İle Örnek Cümleler - Hear Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir, Nasıl Okunur?
Giriş Tarihi: 29.11.2023 15:35 Son Güncelleme: 29.11.2023 15:35

Hear 2. ve 3. Hali İle Örnek Cümleler - Hear Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir, Nasıl Okunur?

"Hear" kelimesi, İngilizce dilinde işitme eylemini ifade eden bir fiildir. Bir kişinin ses veya seslerin algılanması, duyulması anlamına gelir. Aynı zamanda duyulan bir şeyin bilincinde olmayı, bir olayı veya durumu öğrenmeyi ifade edebilir. ''Hear 2. Ve 3. Hali i̇le örnek cümleler - hear fiilinin i̇kinci ve üçüncü hali nedir, nasıl okunur?'' bu fiilin düzensiz şekliyle farklı zaman dilimlerinde kullanılması için önemli sorulardır.

Hear 2. ve 3. Hali İle Örnek Cümleler - Hear Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir, Nasıl Okunur?

"Hear" kelimesi, genellikle sesleri doğrudan algılama eylemini tanımlar ve bu, duyu organları aracılığıyla gerçekleşir. İşitme, iletişim kurma, bilgi edinme, çevremizdeki olayları anlama gibi birçok önemli işlevi içerir. Düzensiz bir fiil olarak geçmiş zaman dilimlerinde ilk haliyle kullanılmaz. ''Hear 2. Ve 3. Hali i̇le örnek cümleler - hear fiilinin i̇kinci ve üçüncü hali nedir, nasıl okunur?'' bu konuda bilgi almak isteyenlerce araştırılır.

Hear 2. ve 3. Hali İle Örnek Cümleler

  • I couldn't believe what I heard; it was such surprising news. (Düşündüğümü inanamadım; bu kadar şaşırtıcı haberleri duydum.)

  • I heard a strange noise coming from the basement last night. (Dün gece bodrumdan gelen garip bir sesi duydum.)

  • The news had already been heard by everyone in the town. (Haber, kasabadaki herkes tarafından zaten duyulmuştu.)

  • We heard the announcement over the loudspeaker at the airport. (Havalimanındaki hoparlörden duyuruyu duyduk.)

Hear Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir, Nasıl Okunur?

İkinci hali "heard" olarak yazılır ve "hörd" şeklinde okunur.

Üçüncü hali de "heard" olarak yazılır ve yine "hörd" şeklinde okunur.

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Hear 2. ve 3. Hali İle Örnek Cümleler - Hear Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir, Nasıl Okunur?
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