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Giriş Tarihi: 1.2.2023 15:07 Son Güncelleme: 1.2.2023 15:07

Hece Düşmesi Nedir? Hece Düşmesi Örnekleri Neler, Nasıl Bulunur, Ünlü Düşmesi İle Aynı Mı?

Hece düşmesi nedir, örnekleri nelerdir gibi sorular herkesin merak ettiği sorulardır. Günlük hayatta kelimeleri kullanırken hece düşmesini de kullanırız fakat bunu fark etmeden yaparız. Peki hece düşmesi örnekleri, hece düşmesinin diğer adı nedir, hece düşmesi ve ünlü düşmesi aynı mı, hece düşmesi ile ilgili cümleler nelerdir? Bu sorulara dair cevapları yazımızda bulabilirsiniz.

Hece Düşmesi Nedir? Hece Düşmesi Örnekleri Neler, Nasıl Bulunur, Ünlü Düşmesi İle Aynı Mı?

Hece düşmesi nedir, ilkokuldan itibaren öğrenim hayatımız boyunca gördüğümüz ve öğrendiğimiz bir konudur. Türkçenin doğru öğrenilmesi, yazılması ve konuşulması için bu konun detaylı öğrenilmesi önem taşır. Bu konu hakkında merak edilen sorular şu şekilde; hece düşmesi örnekleri, hece düşmesinin diğer adı nedir, hece düşmesi ve ünlü düşmesi aynı mı, hece düşmesi ile ilgili cümleler neler? Biz de bu soruların cevaplarını sizler için toparladık.

Hece Düşmesi Nedir? Hece Düşmesi Örnekleri Neler, Nasıl Bulunur, Ünlü Düşmesi İle Aynı Mı?

Türkçede yer alan pek çok ses olayı vardır. Bunlardan biri de hece düşmesi olayıdır. İki heceli bazı sözcükler ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında ikinci hecelerindeki ünlüyü düşürürler. Bu olaya hece düşmesi denir. Sözcüğün kendisinde bulunan bir ünlünün düşmesi olayıdır. Hece düşmesi sonucunda kelimelerin anlamı değişmez fakat yapısı değişir.

Hece düşmesi, ünlü düşmesinin içerisinde yer alır. Yani ünlü düşmesi olayı hece düşmesini kapsar. Bir ünlü düştüğünde otomatik olarak bir hece de düşmüş olur.

Hece Düşmesi Örnekleri;

  • Pazardan aldığım avokadolar yumuşacık bir yapıdaydı. (Yumuşak – cık: Yumuşacık)
  • Burnunu kapıya çarptı. (Burun – unu: Burnunu)
  • Amcamlar bizi kahvaltı için çağırdılar. (Kahve – altı: Kahvaltı)
  • Cumartesi günü alışverişe çıkmam gerek. (Cuma – ertesi: Cumartesi)
  • Küçücük elleriyle bana resimler yapmıştı. (Küçük – cük: Küçücük)
  • Niçin beni bu kadar beklettin? (Ne için: Niçin)

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Hece Düşmesi Nedir? Hece Düşmesi Örnekleri Neler, Nasıl Bulunur, Ünlü Düşmesi İle Aynı Mı?
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