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Giriş Tarihi: 26.9.2021 09:32

Hedef Eş Anlamlısı Nedir? Hedef Kelimesinin Eş Anlamlısı

Hedef Eş Anlamlısı Nedir? Hedef Kelimesinin Eş Anlamlısı

Dilimize Arapçadan geçen hedef kelimesini günlük hayatta çok duyarız. Bu kelimeyi planlarımızdan ve ulaşmayı amaçladığımız yerlerden bahsederken kullanabileceğimiz gibi fiziki bir hedef olarak da kullanmak mümkün. Peki, hedef kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Hem hayallerimizden hem de örneğin dart oynarken kullanabildiğimiz hedef kelimesinin toplam 4 tane eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu kelimeler birbirlerini yerlerine kullanılabilmektedirler. Kelimelerin eş anlamlılarını bilmek bulmacalarda ya da sınavlarda bize yardım edebileceği gibi metin yazarlığı yaparken tekrara düşmememiz için de önemlidir. İşte hedef eş anlamlıları…

HEDEF KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

  • Amaç (Farsçadan dilimize geçmiştir.)
  • Gaye (Arapçadan dilimize geçmiştir.)
  • Maksat (Arapçadan dilimize geçmiştir.)
  • Nişangah (Farsçadan dilimize geçmiştir.)

Amaç, gaye ve maksat kelimeleri hedef kelimesini mecazi olarak kullandığımız zaman kullanıldığında eş anlamlı olarak kullanılabilmektedir. Nişangah kelimesi ise hedef gerçekten fiziksel ise kullanabiliriz. Bu kelimeler birbirlerinin yerine kullanılabilir ve herhangi bir anlam bozukluğu yaşanmaz.

HEDEF KELİMESİNİN ANLAMI

Hedef kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğüne göre anlamları şunlardır:

  • Nişan alınan yer, nişangah.
  • Yapılması planlanan iş, amaç.
  • Varılacak, ulaşılacak yer.

HEDEF KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!" – Atatürk
  • Devletin belirlediği hedefler, yurttaşların yapması gereken ödevler vardır.
  • Hedefe karar vermek bile çok zorlayıcıydı.

HEDEFİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • Programın amacına ulaşabilmesi için daha çok çabalamamız gerekiyor.
  • Amacımıza en uygun kararı vermek çok vaktimizi aldı.
  • Hayat gayemi bulmuş ve bunun sevinciyle çalışmaya başlamıştım.
  • Hepimizin gayesi vardır, benimki ise öğretmen olmak.
  • Bunu yapmanın maksadını anlayamadım.
  • Maksadım sana zarar vermek değildi.
  • Hiçbir ok nişangaha isabet etmeyince nişangahta bir sıkıntı olup olmadığına baktı.

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Hedef Eş Anlamlısı Nedir? Hedef Kelimesinin Eş Anlamlısı
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