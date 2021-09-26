Hedef Eş Anlamlısı Nedir? Hedef Kelimesinin Eş Anlamlısı

Hem hayallerimizden hem de örneğin dart oynarken kullanabildiğimiz hedef kelimesinin toplam 4 tane eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu kelimeler birbirlerini yerlerine kullanılabilmektedirler. Kelimelerin eş anlamlılarını bilmek bulmacalarda ya da sınavlarda bize yardım edebileceği gibi metin yazarlığı yaparken tekrara düşmememiz için de önemlidir. İşte hedef eş anlamlıları…

HEDEF KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Amaç (Farsçadan dilimize geçmiştir.)

Gaye (Arapçadan dilimize geçmiştir.)

Maksat (Arapçadan dilimize geçmiştir.)

Nişangah (Farsçadan dilimize geçmiştir.)

Amaç, gaye ve maksat kelimeleri hedef kelimesini mecazi olarak kullandığımız zaman kullanıldığında eş anlamlı olarak kullanılabilmektedir. Nişangah kelimesi ise hedef gerçekten fiziksel ise kullanabiliriz. Bu kelimeler birbirlerinin yerine kullanılabilir ve herhangi bir anlam bozukluğu yaşanmaz.

HEDEF KELİMESİNİN ANLAMI

Hedef kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğüne göre anlamları şunlardır:

Nişan alınan yer, nişangah.

Yapılması planlanan iş, amaç.

Varılacak, ulaşılacak yer.

HEDEF KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

"Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!" – Atatürk

Devletin belirlediği hedefler, yurttaşların yapması gereken ödevler vardır.

Hedefe karar vermek bile çok zorlayıcıydı.

HEDEFİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM