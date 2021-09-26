Hedef Eş Anlamlısı Nedir? Hedef Kelimesinin Eş Anlamlısı

Hem hayallerimizden hem de örneğin dart oynarken kullanabildiğimiz hedef kelimesinin toplam 4 tane eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu kelimeler birbirlerini yerlerine kullanılabilmektedirler. Kelimelerin eş anlamlılarını bilmek bulmacalarda ya da sınavlarda bize yardım edebileceği gibi metin yazarlığı yaparken tekrara düşmememiz için de önemlidir. İşte hedef eş anlamlıları…
HEDEF KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI
Amaç, gaye ve maksat kelimeleri hedef kelimesini mecazi olarak kullandığımız zaman kullanıldığında eş anlamlı olarak kullanılabilmektedir. Nişangah kelimesi ise hedef gerçekten fiziksel ise kullanabiliriz. Bu kelimeler birbirlerinin yerine kullanılabilir ve herhangi bir anlam bozukluğu yaşanmaz.
HEDEF KELİMESİNİN ANLAMI
Hedef kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğüne göre anlamları şunlardır:
HEDEF KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM
HEDEFİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM