Helak Olan Kavimler Hangileri? Kur’an’da Helak Olan Kavimler İle İlgili Ayetler

Helak olan kavimler hakkında muhakkak duyduğumuz pek çok şey vardır. Buna rağmen eğer sizde hangi kavim neden helak oldu, Kur'an'da helak olan kavimler ile ilgili ayetleri bilmek istiyorsanız haberimizi okuyabilirsiniz.

Helak Olan Kavimler

Sözlükte "ölmek, mahvolmak" anlamına gelen helak, dini bir kavram olarak, fert ve toplumların yok edilmek suretiyle cezalandırılması demektir. Kur'an'da geçmiş kavimlerin, işledikleri bazı suçlar nedeniyle helak edildikleri açıklanmaktadır. Helak olan kavimler ise şunlar:

• Nuh Kavmi

• Firavun

• Ad Kavmi

• Semud Kavmi

• Lut Kavmi

Hangi Kavim Neden Helak Oldu?

Allah'a ve Allah'ın peygamberlerine karşı gelmelerinden dolayı tarihte pek çok kavim helak edilmiştir. Her kavmin helak edilme sebebi farklı olsa da ortak yanlara Allah'ın dinini ve peygamberlerini inkar etmeleridir. Kur'an'ı Kerim'de bahsi geçen bu kavimler farklı azaplarla helak olmuşlardır. İşte bu kavimlerin helak olma sebepleri:

1. Nuh Kavmi

Allah insanlara Nuh (a.s.)'ı peygamber olarak göndermiş; ancak insanlar onun öğütlerini dinlememişler, hatta onu alaya almışlardır. Nuh (a.s.), putperest an kavminin iman etmesinden ümidini kesince onların helak olmalarını istemiştir. Nuh kavminin helak edilmesinin nedeni Kur'an'da şöyle anlatılmaktadır:

"Andolsun, biz Nûh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik. O da dokuz yüz elli yıl onların arasında kaldı. Neticede onlar zulümlerini sürdürürlerken tûfan kendilerini yakalayıverdi" (Ankebut, 29/14).

Nuh kavmi Allah'a ve Peygamberine isyan etmeleri, zulme , küfre ve günaha dalmaları, putperest olma sebebiyle helak olmuştur.

2. Ad Kavmi

Şirk ve küfürde ısrar eden Ad kavmine Hud (a.s.), mucizeler göstermiş ve onları Allah'ın birliğine inanmaya çağırmıştır. Ancak ona kulak vermemeleri ve şirkte devam etmeleri sebebiyle şiddetli bir rüzgar ile helak olmuşlardır. Kur'an'da şöyle anlatılmaktadır:

"Biz de onlara dünya hayatında zillet azabını tattırmak için o mutsuz kara günlerde üzerlerine dondurucu bir rüzgâr gönderdik. Ahiret azâbı elbette daha rezil edicidir. Onlara yardım da edilmez" (Fussilet, 41/16).

Ad kavmi, Allah'ın verdiği nimetlere nankörlük etmeleri ve peygamberi yalanlamamaları, inkar ve isyanları sebebiyle helâk edilmişlerdir.

3. Semud Kavmi

Zamanla Hak yoldan sapan Semud kavmi, şirke düşmüşlerdi. Yüce Allah onlara Salih (a.s.)'ı peygamber olarak göndermişti. Ancak kavmi onu dinlemediği gibi yalanladı. Kendilerine mucize olarak verilen ve sakın dokunmayın denilen dişi deveyi öldürdüler. Bunun üzerine Salih (a.s.), ve iman edenler dışında Semud kavmi şiddetli bir gök gürültüsüyle helak edildiler. Kur'an'da şöyle geçmektedir:

"Semûd kavmi, azgınlığı sebebiyle yalanladı Hani onların en bedbaht olanı (fesat çıkarmak için) ileri atılmıştı. Allah'ın Resülü de onlara şöyle demişti: "Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun. Fakat onlar, onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri, suçlarından dolayı onları" helak etti ve kendilerini yerle bir etti." (Şems, 91/13-14).

4. Lut Kavmi

Bu kavim, hak yoldan sapmış, inkâr ve isyana dalmış bir kavimdi. Kadınları bırakıp erkeklere yönelmişler, homoseksüellik yapmaya başlamışlardı. Lut (a.s.) kavmini doğru yola davet etti. Kendilerine yapılan daveti kabul etmemeleri üzerine helak edildiler.

"Elçiler ona, 'korkma, üzülme, biz seni ve aileni kurtaracağız. Ancak karın başka. O geride kalıp helak edilenlerden olacaktır.' Şüphesiz biz, bu memleket halkı üzerine, fasıklık ettiklerinden dolayı gökten bir azap indireceğiz (Ankebut, 29/33,34).

5. Firavun Ve Ona Tabi Olanlardır

Firavun'a bir kahin, İsrail oğullarından bir çocuğun doğarak saltanatını yıkacağını söyleyince, Firavun, İsrail oğullarından doğan erkek çocuklarını öldürmeye başlamış, böyle bir zamanda Musa (a.s.) dünyaya gelmişti. Kur'an'a göre Musa (a.s), mucizevi şekilde Firavun'un elinden kurtulmuş hatta onun sarayında annesinin kucağında büyümüş, Firavunu ve Kıptileri tevhit inancına çağırmış, ancak imana gelmeyen Firavun ilahlık taslamış, neticede askerleriyle birlikte denizde helak edilmiştir. Kur'an' da şöyle geçmektedir:

"Bunun üzerine Mûsâ'ya, 'asan ile denize vur' diye vahyettik. Deniz derhal yarıldı. Her parçası koca bir dağ gibiydi. Ötekileri de oraya yaklaştırdık. Mûsâ'yı ve beraberindekilerin hepsini kurtardık. Sonra ötekileri suda boğduk" (Şuara 26/63,66)