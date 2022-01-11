Helal olsun Seher anne

İstanbul Beylikdüzü
'nde yaşayan Seven ailesi, "Bu zamanda böyle dürüstlük" dedirten örnek bir davranış sergiledi. 3 çocuklu ailenin en büyük oğlu, 6'ncı sınıf öğrencisi Mustafa Seven geçen yıl geliri düşük ailelerin çocuklarına eğitim desteği vermek için düzenlenen Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı
'na girdi. Çok da iyi bir puan aldı. Burs almaya hak kazandı. Ancak Mustafa'nın dedesi de aileye maddi destek vermeye başlayınca anne Seher Seven
, Milli Eğitim Bakanlığı
'na (MEB) bir dilekçe yazdı. "Ekonomik durumumuz düzeldi. Bursun iptalini istiyoruz" dedi. SABAH
'a konuşan Seher anne, "Çocuğumun boğazından haram lokma geçsin istemedim. Bizim gelirimiz bize yeter. Gerçekten ihtiyacı olan çocuklar yararlansın" dedi.
BABA KAYNAKÇI, ANNE EV HANIMI
Seven ailesinin reisi baba Harun Seven
yıllardır İstanbul Ulaşım
'da kaynakçı olarak çalışıyordu. 6 bin TL'ye yakın maaş alıyordu. Anne ise ev hanımıydı. En büyük çocukları Mustafa oldukça başarılı bir öğrenciydi. Geçen yıl okuldan aileye bir yazı geldi. Ailenin yıllık gelirinden fert başına düşen toplam miktar 16 bin 80 TL'nin altında olan ailelerin başarılı çocuklarına MEB burs verecekti. Mustafa'nın Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı'na girebileceği, kazandığı takdirde 3 ayda bir karşılıksız 340 TL burs alabileceği söylendi. Aile sınava başvurdu. Ancak nisan ayında yapılması planlanan sınav, pandemi nedeniyle ertelendi. 2021 Eylül ayında yapılan sınava Mustafa sadece 3 gün annesiyle ders çalışarak hazırlandı. 100 sorunun sorulduğu sınavda oldukça başarılı oldu ve 462 puan aldı. Üniversiteye kadar devletten burs almaya hak kazandı.
'KUL HAKKINA GİRMEK İSTEMEDİK'
Ancak anne Seher Seven'in babası, yani Mustafa'nın dedesi kendine ait olan bir evin 2 bin TL'lik kirasını "Nasıl olsa ben vefat edince ev sizin olacak. Bura benim size mirasım. Kirasını size vereyim" dedi. Seven ailesi oturup bir hesap yaptı. Yıllık gelirlerinin dedenin de desteğiyle fert başına 16 bin TL'yi aştığını fark ettiler ve Mustafa'nın kazandığı burstan vazgeçtiler. SABAH'a konuşan anne Seven, "Çok şükür bu zamana kadar çocuklarımızın boğazından haram lokma geçmedi. Gelirimiz yine de çok sayılmaz ama bize yetiyor. Babam da mutfak masraflarımıza destek olmak için bize bu yardımı yapmıştı. Bu burstan hemen vazgeçtik. Kul hakkına girmeyelim dedik" diye konuştu.
'İHTİYACI OLAN KULLANSIN'
Pınarkule Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi olan Mustafa Seven'in bursunun iptal edilmesi için anne Seher Seven, Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderilmek üzere okula bir dilekçe yazdı. Kasım ayında yazılan dilekçede "Bursluluğa başvurduğumuz zaman ekonomik durumumuz iyi olmamakla birlikte daha sonra miras hakkı olduğundan durumumuz düzelmiştir. Ekonomik durumumuz düzeldiği için bursluluk parasını almak istemiyoruz" ifadeleri yer aldı.