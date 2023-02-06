Hem Karada Hem Suda Yaşayan Hayvanlar Nelerdir? Amfibik Hayvanlar Hangileri, İsimleri Neler?

Hem karada hem suda yaşayan hayvanlar her zaman merak edilmiştir. Dünyada yaşayan canlıların belli bir kısmı hem suda hem de karada yaşayabilir. Amfibik hayvanlar nelerdir sorusunu araştırırken öncelikle amfibik ne demek konusunu incelemek gerekir. Bu incelemenizde amfibi yaşayan çok sayıda canlının yeryüzünde var olduğunu göreceksiniz. Hem karada hem suda yaşayan hayvanların özellikleri gibi merak edilen soruların cevapları yazımızın devamında.

Hem Karada Hem Suda Yaşayan Hayvanlar?

Yeryüzünde yaşayan çok sayıda canlı vardır. Bu canlıların bir kısmı yaradılış itibariyle hem karada hem de suda yaşama imkân ve kabiliyetine sahiptir. Hem suda hem karada yaşayan canlılar söz konusu canlılara "amfibi canlılar" ismi verilir.

Amfibi canlılar, belirli yaşam özelliklerine sahip olan hayvanlardan ziyade, evrimsel bir geçiş türü olarak sınıflandırılan canlılardır. Bu canlılar hem suda hem de karada yaşama koşullarına adapte olabilirler. Amfibi canlılar denildiğinde akla gelen hayvanların başında kurbağa veya semender türündeki canlılar gelir.

Amfibik Hayvanlar Nelerdir?

Amfibi canlılar hem balıklardan hem de sürüngenlerden bazı özellikler almıştır. Örnek vermek gerekirse hem suda hem de karada yaşayan bir canlı ilk dünyaya geldiği zaman balık ve sürüngenlerin özelliklerini taşır. İlk doğduğu zaman balığın özelliklerini taşıyan bir canlı, ilerleyen zamanda sürüngen gibi davranabilir. Bu değişim, canlının tabiatında olan fizyolojik gelişimden kaynaklıdır. Amfibi yaşayan canlılar mutlaka deniz, ırmak, bataklık ya da göllerde yaşarlar. Bu canlıların vücut derileri güneşe karşı çok hassastır.

Amfibi canlılar denildiğinde aklınıza çok sayıda hayvan gelebilir. Bu canlılar arasında kurbağa, su yılanı gibi hayvanlar ön plana çıkar. Fok, kaz, ördek gibi canlılar da amfibi sınıfına tabi hayvanlardır. Ayrıca deniz kenarında görebileceğiniz yengeç, denizyıldızı gibi canlılar da bu sınıfta değerlendirilebilir.