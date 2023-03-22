Hemde Nasıl Yazılır? TDK Hem De Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Türkçemiz geniş bir kelime haznesine sahiptir. Dilimizde kullanılan pek çok sözcüğün yazımı konusunda doğru bilinen yanlışlar mevcuttur. Kelimelerin doğru yazımı ile ilgili en doğru bilgiyi sunan kaynak TDK sözlüğüdür. Birçok kişi hemde nasıl yazılır diye internet üzerinden araştırmalar yapmaktadır. Bu yazımızda sizler için TDK Hem De doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı sorusunun yanıtına yer verdik.

Hemde Nasıl Yazılır?

Kendimizi ifade ederken birçok sözcükten faydalanırız. Konuşurken ayrı veya birleşik yazılan kelimelerin nasıl kullanıldığına dikkat etmeyiz. Ancak yazılı iletişimlerde kelimelerin ayrı veya birleşik yazımına dikkat etmemiz oldukça önemlidir. Yazım şekline dikkat edilmesi gereken sözcüklerden biri de hem de sözcüğüdür. Hem de bağlaç görevini gören bir kelimedir. Kelimeleri birbirine bağlamak için kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre hem de sözcüğünün doğru yazılışı şu şekildedir:

Hem de – doğru kullanım

Hemde – yanlış kullanım

TDK Hem De Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Hem de sözcüğü birçok kişi tarafından yazım şekli karıştırılan sözcüklerden biridir. Kelimelerin yazımıyla ilgili en güvenilir kaynak TDK sözlüğüdür. Türk Dil Kurumuna göre hem de sözcüğünün doğru yazımı "hem de" şeklindedir. Yani hem de kelimesi ayrı yazılmalıdır. Hem de sözcüğünün doğru yazımı ile ilgili birkaç örnek cümle vermemiz gerekirse: