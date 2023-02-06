Hemşehri Ne Demek? Hemşehri Nasıl Yazılır, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Hemşehri ne demek diye merak edenler için "hem" kelime anlamı olarak benzer ve birlik demektir. Farsça bir kelime olan hemşehri nasıl yazılır diye merak edenler olabilir. Konuşurken bazı kelimeler değişime uğradığı için hemşeri mi hemşehri mi diye sorulur. Hemşehri kelimesinin, hem doğru yazılışı hem de anlam olarak ne ifade ettiği birçok kişi tarafından araştırılır. Bu ifade nerelerde kullanılır ve kimler için söylenir?

Hemşehri Ne Demektir?

Farsça bir kelime olan hemşehrinin aslı, "hamşahrî"dir ve anlam olarak "aynı memleketli" demektir. "Hem" aynı, "şahr" ise şehir, kent ve ülke anlamına gelir. Türkçedeki doğru kullanımı ise "hemşehri"dir. Her ne kadar günlük hayatta "hemşeri" olarak telaffuz edilse de doğrusu bu şekildedir.

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre hemşehri sözcüğünün anlamı ise şu şekildedir:

Memleketli

Hemşehrilik veya hemşehri olma kavramı, genellikle kişiler arasındaki benzerliğe vurgu yapmak için kullanılır. Özellikle, samimiyeti olan ve kökenleri aynı yere dayanan insanlar birbirlerine hitap ederken hemşehrim derler. İnsanlar, hem aradaki sıcaklığı hem de aynı yöreye ait olduklarını bu şekilde belirtir.

Hemşehrinin Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Aynı memleketli olma durumunu ifade eden hemşehri kelimesinin doğru yazılışı kadar nerelerde kullanıldığı da merak edilir. Bunun için bu sözcüğün bulunduğu cümleleri incelemek faydalı olabilir. Aşağıda içinde hemşehri kelimesi geçen bazı cümleler verilmiştir. Bunlar, hangi durumlarda kullanıldığını anlamayı sağlar.

Çalıştığım yerde birçok hemşehrim var.

Memur bey senin hemşehrin çıktı!

Trabzon Günleri etkinliğinde pek çok hemşehrim ile tanıştım.

İnsan gurbette hemşehrilerini görünce mutlu oluyor.

Konyalılar Derneği'nden birkaç hemşehrim ile akşam yemek yiyeceğiz.