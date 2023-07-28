Henry Ford Kimdir? Henry Ford Hayatı, İcatları ve Hikayesi

Henry Ford kimdir, motorlu taşıtlar tarihinde ele alındığında orta sınıf Amerikalıların alıp binebileceği ilk otomobili yapmıştır bilgisine ulaşırız. Erişilebilir bir ulaşım aracı yaptığı için motorlu taşıtlar tarihinde unutulmayan Henry Ford, 20. yüzyılın motorlu taşıtlar tarihini kökten değiştirmiştir. Bu motorlu taşıtlar serüveninde Henry Ford hikâyesi ve hayatı, yeni ve farklı icatlara doludur. Üretmiş olduğu Ford Model T otomobilin piyasaya sürülmesi ile Henry Ford neyi icat etti, konusuna açıklık getirmektedir.

Henry Ford Kimdir?

Amerikalı sanayici, iş adamı, patron ve sanayici olarak tanınan Henry Ford, 30 Temmuz 1863'te doğmuştur. Bir çiftçi baba ve av hanımı anneden dünyaya gelen Henry Ford, altı çocuklu ailenin en büyük çocuğudur.

Makinist, mühendis ve girişimci olarak tarihe ismini yazdıran Henry Ford, dünyanı en önemli sanayicileri arasından yer almaktadır. Kendisi montaj hattı yöntemleri ile otomobilin fabrika üretiminde yeni bir çığır açan Amerikalı sanayicidir. Yaptığı montaj çalışmaları sonucu Ford Motor Company şirketini kuran Henry Ford, döneminde orta sınıflı Amerikalıların alabileceği ilk otomobili icat etmiş ve seri üretime geçirmiştir. Bu icadı ile 20. yüzyılın en büyük icatlarından birini yaparken üretmiş olduğu Ford Model T otomobili ile Amerika'da otomobil endüstrisinde devrim yapmıştır. Bu girişimleri ve icadı ile Ford Motor Company sahibi olarak dünya devleri tarihine geçmiştir.

Henry Ford İcatları ve Hikâyesi

Henry Ford, özellikle teknoloji alanında adını tarihe yazdırırken aynı zamanda halk kahramanı olarak da bilinmektedir. Girişimleri sonucunda çok değil yalnız birkaç yıl içinde Amerika Devletleri'nde ekonomik ve sosyal hayatta kalıcı değişimlere neden olmuş eşi görülmeyen bir büyüklükte zengin bir endüstrinin temellerini atmış ve geliştirmiştir.

Motorlu taşıtlara olan ilgisi onu yeni araştırmalara ve icatlara yöneltmiştir. Motorlu taşıtlarla ilgili ilk teması, 1885 yılında bir otto motoru onarması ile başlar. 1887 yılında da bir inçlik silindir çaplı ve üç inçlik dört zamanlı model yapmıştır. Bu çalışmalarından sonra iki silindirli bir motor yapmaya başlamıştır. 1892'de ise iki silindirli motoru ile dört beygir gücünde olan bir motorla çalışan; iki buçuk inç silindir çaplı ve altı inçlik stroklu ilk motorunu yapmıştır. 1892 yılında tamamladığı bu motoru sorunsuz çalışırken onu daha iyisini yapmaya itmiştir. Çalışmaları sorunu 1895-1896 yıllarında yaptığı bu motoru 1000 mil kadar sürmüştür. 1896 yılında ise yeni bir araba yapmıştır.

Henry Ford Motor Company Şirketi

Motorlu taşıtlara olan ilgisi ve çalışmaları onu 3 büyük yatırımcının da desteği ile 1899 yılında Detroit Automobile Company'i kurmaya yöneltmiştir. Bu şirket düşük kalitede pahalı işler yapmaya başlayınca Ford, bu şirketi kapatmıştır. Daha sonra Henry Ford ve Detroit Automobile Company'deki bazı yatırımcılar bir araya gelerek 1903 yılında Henry Ford Company'i kurmuşlardır. Kurulan Ford Company, ilk beş yılında birbirinden farklı olarak sekiz farklı otomobil üretmiştir. İlk üretiminde 100 otomobil üreten şirket, daha sonra üretimi geliştirmeye ve çoğaltmaya başlamıştır.

Uzun ve verimli çalışmaları sonucu 1908 yılında ürettiği Model T ile güvenilir ve uygun fiyatlı bir otomobil üretmiştir. Piyasaya çıktığı andan itibaren büyük ilgi görerek çok fazla talep görmeye başlamıştır. Bu model çalışmalar sonucu 1913 yılında yürüyen bant sistemini kullanan ilk otomobil olması ile de kayda geçmiştir. Ticari başarıları hızla devam ederken daha sonra Avrupa'da; İtalya, İngiltere, Almanya, Belçika gibi ülkelere fabrikalar kurmuştur. 1919 yılına geldiğinde diğer bütün hissedarlardan hisselerini satın alarak oğlu ile beraber şirketi tek başına yönetmeye başlamıştır. Henry Ford, başkanlığı daha sonra oğluna devretmiştir. Oğlu Edsel 1943' kadar, öleceği zamana kadar, şirketi yönetirken daha sonra Henry Ford tekrar yönetime geçmiştir. Henry Ford gelişen teknoloji ve ihtiyacı artan dünya ile birlikte çalışmalarını da yeniden yapılandırmıştır.