Hentbol Tarihçesi - Hentbol İlk Ne Zaman Oynandı, Nerede Çıktı ve Nasıl Bulundu?

Hentbol tarihçesi hakkında kesin bilgiler bulunmasa da bilinen en eski spor dallarından biri olduğu söylenmektedir. Kökeninin Antik Çağ'a kadar dayandığı söylenirken ilk zamanlarında 7 kişiyle oynanan kaleli bir top oyunudur. Bu bilgi bizlere hentbol nerede çıktı ve nasıl bulundu sorusuna kısmen ulaştırırken modern anlamda hentbol ilk ne zaman oynandı, konusunda ise eldeki kaynaklarla daha açık bilgilere ulaşmak mümkündür.

HENTBOL TARİHÇESİ: HENTBOL İLK NE ZAMAN OYNANDI?

Hentbol; altı oyuncunun saha içinde olduğu, bir oyuncunun da kalede olması ile yedi oyuncu tarafından oynanan bir takım oyunu olarak bilinmektedir. Oyunun süresi ise otuzar dakikalık iki bölümden oluşmaktadır. Oynanamaya başladığı ilk zamanlarda 11 kişilik takım ile halı sahada çimler üzerinde oynansa da daha sonra 1950'li yıllardan sonra salonlarda oynanan yaygın bir spor dalı olarak ortaya çıkmıştır. Elle oynanan bir spor dalı olan hentbol; saha hentbolu, plaj hentbolu ve tekerlekli sandalye hentbolu gibi çeşitleri ile günümüzde yer edinmektedir. .

Elde edilen bilgilere göre hentbolun ilk oynanma tarihi(ilkel anlamda) Antik Çağ'a kadar uzanmaktadır. Ama modern anlamda hentbolun ilk oynanması 19. yüzyılın sonlarında başta İskandinavya(İsveç, Danimarka ve Norveç) ülkeleri olmak üzere Almanya'da da oynanmaya başlamıştır. Oyunun kuralları ise Danimarkalı beden eğitimi öğretmeni Holger Nielsen, 1848'te kurallarını ve metotlarını belirlemiştir. Adına da Handball spiel ismini vererek oyunun yaygın olarak oynanmaya başlamasına izin vermiştir. Daha sonra 1915 ve 1917 yıllarında ise spor okulu müdürü olan Berlinli Max Heiser bu oyunun gerçek yapısını kuran ve düşünen ilk kişi olmuştur. Yaygınlaşmaya başladıkça da 1936'da, 1952'de ve 1972'den itibaren de olimpiyatlarda oynanmaya başlamıştır. Günümüzde ise özellikle Avrupa kıtasında büyük bir ilgi görmektedir.

HENTBOL NEREDE ÇIKTI VE NASIL BULUNDU

Antik Çağ'dan beri oynandığı söylenen hentbolun günümüzdeki biçimi belirli kuralları ile beraber 7 kişiden oluşan bir takım oyunu olarak oynanmaktadır. Yine Antik Çağ 'da MÖ 150'li yıllarda yaşayan ünlü doktor Claduius Galenus yazdığı kitaplarda Romad'a oynanan bir oyundan söz etmektedir. Harpston adı verilen bu oyun, tam olarak hentbol olmasa da hentbola benzemektedir. Daha sonra günümüze doğru yaklaştıkça hentbol kurallarına en yakın oyun ise Alman yazar Whalter von der Volgewide'nin söz ettiği Catch Ball Game(top yakalama oyunu) isimli oyundur. Daha sonra Fransız yazar ve doktor olan François Rebalais de hentbol için elin içi ile oynanan bir oyun olarak söz etmektedir.

Kesin bir geçmişe sahip olmayan hentbolun 7 kişilik halinin 1897'de oynanamaya başladığı söylenmektedir. Berlin'de bir spor okulu müdürü olan Max Heiser, hentbol oyununun günümüzde bilinen yapısını kuran ilk kişi olduğu yaygın bilinen bilgilerdendir. 1936 yılından itibaren de olimpiyatlarda oynanmaya başlayan bir takım oyunu olmuştur. 1946 yılında ise Danimarka'nın başkenti Kopenhang'ta Uluslararası Hentbol Fedarasyonu kurulur. Günümüzde başta Avrupa olmak üzere pek çok ülkede oynanamaya devam etmekte olan hentbolda ulusal ve uluslararası maçlar düzenlenmektedir. Daha sonra bu oyun öğrenilip geliştikçe de açık sahalarda farklı türlerde oynanan bir oyun haline gelmiştir. Söz gelimi plaj hentbolu tekerlekli sandalye hentbolu ve saha hentbolu gibi türleri ortaya çıkmıştır.