Her 100 kişiden dördü YKS’ye girecek

18-19 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS
) bu yıl 3 milyon 240 binden fazla başvuru yapıldı. YKS tarihinde ilk kez 3 milyonun üzerinde başvuru oldu. Başka bir deyişle Türkiye
genelinde her 100 kişiden 4'ü YKS'ye girecek. Öte yandan bu adayların yalnızca yüzde 28.23'ü lise son sınıf öğrencisi. YKS'ye başvuranların çoğunluğunu mezunlar oluşturuyor. Adayların yüzde 47.99'u liseden mezun olup daha önce bir üniversiteye yerleşemeyenler, yüzde 12.27'si ise şu anda bir yükseköğretim programına yerleşmiş veya kayıtlı olanlar. Yani 390 bin aday okudukları bölüm ya da üniversiteden memnun olmadıkları için tekrar sınava girecek. Üniversiteden mezun olmasına rağmen tekrar sınava gireceklerin oranı yüzde 9.03 iken bir yükseköğretim kurumundan kaydı silinen ve sınava başvuran adayların oranı da 2.48. Yani bu yıl toplam 2 milyon 320 bin 388 lise mezunu aday şansını bir kez daha deneyecek. Peki öğrenciler neden yeniden sınava giriyor? Bu durum, sınav sonuçlarını ve sıralamaları nasıl etkileyecek? YKS başvurularında rekor yaşanmasındaki en büyük etken barajların kaldırılması oldu. Daha önce sınavı kazanamayan yüzlerce aday üniversiteli olabilmek için başvuru yaptı.
ORTALAMALAR DÜŞER
Uzmanlar başvuru sayısının çok olmasının adayların gözünü korkutmaması gerektiğini söylüyor. Başvuruların arttığı ve mezun sayısının fazla olduğu yıllarda ortalamaların düşeceğini söyleyen uzmanlar, "Bu durumda daha düşük puanlarla hedeflenen programları kazanma olasılığı artar" dedi. Eğitim uzmanı Salim Ünsal
bu yıl barajlar kaldırıldığı için daha düşük profilli adayların da başvuru yaptığını belirtti. Ünsal "Ancak bu rekabeti artıracak bir kalabalık değil. Sıfır çeken aday sayısında da bu yıl patlama olacaktır. Ayrıca bu yıl başvurduğu halde sınava girmeyen sayısında da artış olabilir" dedi.
45 BİN ADAY SIFIR ÇEKEBİLİR
İELEV Eğitim Kurumları Genel Müdürü Burak Kılanç
ise başvurulardaki artışın nedenlerini ve olası sonuçlarını şöyle değerlendirdi: "Sayının 3 milyonu aşması sürpriz kabul edilmemeli. Zira 'barajı bile aşamamış olma' etiketinin ortadan kalkması, sınav performansından emin olmayan adaylar için çok motive edici bir unsur. Öyle de olmuş. Başvurudaki artış öncelikle sınavın uygulanması noktasında etki yaratır. ÖSYM
yüzde 25 daha çok sınav salonuna ve sınav görevlisine ihtiyaç duyacak. Geçen sene YKS'ye başvurduğu halde sınava girmeyen 175 bin aday vardı. Bu yıl bu sayı 230- 240 bini bulabilir. Sınavda puanı hesaplanamayacak kadar kötü performans gösteren aday sayısının da 40-45 bin civarında olacağı beklenebilir, ancak bu sayının ÖSYM'nin soruların zorluğunu nasıl ayarlayacağına bağlı olduğunu da söylemek gerek."