8-9 Haziran tarihlerinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Bu yıl her 4 adaydan biri ilk tercihine yerleşti. 2 milyon 775 binden fazla adayın tercih yapmaya hak kazandığı 2024 YKS döneminde devlet üniversitelerinde kontenjanların yüzde 98.8'i doldu. Devlet üniversitelerindeki önlisans kontenjanlarının doluluk oranı da yüzde 100'e ulaştı. Üniversitelere kayıtlar 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.2024 YKS yerleştirme sonuçlarıyla ilgili istatistikler şöyle:Puanı hesaplanan 2 milyon 755 bin 301 adaydan 1 milyon 670 bin 205 aday tercihte bulundu ve toplam 987 bin 388 aday üniversitelere yerleştirildi.1 milyon 85 bin 96 aday ise tercih yapmadı.Tercih yapan adayların yaklaşık yüzde 50'si (yüzde 49.35) ilk üç tercihinden birisine yerleşmeyi başardı.Ek tercih sürecinden önce devlet üniversitelerindeki kontenjanların tamamına yakınının tercih işlemleri tamamlandı. Böylece devlet üniversitelerindeki örgün yükseköğretim programlarında doluluk oranı yüzde 98.8'i bulmuş oldu.Vakıf yükseköğretim kurumlarındaki genel kontenjanların doluluk oranı ise 91.14 olarak gerçekleşti.Devlet üniversitelerinin örgün önlisans programlarının 278 bin 261 olan genel kontenjanı doldu.Yerleştirme puanı hesaplanan kadın aday sayısı 1 milyon 462 bin 782 iken, erkek adayların sayısı 1 milyon 292 bin 519 oldu. Tercih yapan 542 bin 589 kadın aday bir programa yerleşirken, erkek adaylar arasında bu sayı 444 bin 799 olarak gerçekleşti. Üniversitelere yerleşen kadın öğrencilerin oranı toplam yerleşenlerin yüzde 55'ini oluştururken, erkek adaylar yüzde 45'lik bir paya sahip oldu.