Her An Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Her An Birleşik Mi Yazılır Ayrı Mı?

Her kelimesi TDK'ya göre, önüne geldiği ismin benzerlerini, birer birer hepsi, birer birer tamamı anlamıyla kapsayacak biçimde genelleştirme yapan edat bir sözcüktür. En kısa süre, bölünemeyecek kadar kısa zaman parçası anlamına gelen 'an' kelimesinin her edatının arkasına gelmesi ile oluşan her an kelime grubu nasıl yazılır? Her an birleşik mi yazılır ayrı mı? İşte detaylar...

Her An Nasıl Yazılır?

Her edatı ile oluşan birleşik isimler bitişik, tamlama ve kelime grupları ise ayrı yazılırlar. Her an ise birleşik bir kelime değildir, çünkü burada ki her belirsizlik sıfatı görevi görmektedir. Bu sebeple oluşan kelime grubu yani her an ayrı şekilde yazılmalıdır, heran şeklinde birleşik yazılışı yanlış kabul edilir doğru yazılışı 'her an' şeklinde olmalıdır.

TDK'ya Göre Her An Birleşik Mi Yazılır Ayrı Mı?

TDK sözlükleri ve imla kuralları kılavuzlarına göre her an kelime grubunun doğru yazılışı ayrı şekilde olmalıdır. Birleşik yazılışı yanlış yazım şekli olarak kabul edilmektedir.

Her an ( TDK'ya göre doğru )

) Heran (TDK'ya göre yanlış)

Her An Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

Sözcüklerin doğru yazılışını hafızada daha kolay tutmak için kullanılan yöntemlerden birisi de o kelimeyi cümle içinde kullanarak örneklendirmektir.