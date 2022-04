Her Bir Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Her Bir Birleşik Mi Yazılır Ayrı Mı?

Her kelimesi TDK'ya göre, önüne geldiği ismin benzerlerini, birer birer hepsi, birer birer tamamı anlamıyla kapsayacak biçimde genelleştirme yapan edat bir sözcüktür. Her kelimesinin arkasına bir kelimesinin gelmesiyle ortaya 'sayılabilen şeylerin ayrı ayrı hepsi' ifadesini taşıyan bir kelime grubu çıkar. Peki, her bir nasıl yazılır? Her bir birleşik mi yazılır ayrı mı? İşte ayrıntılı bilgiler...

Her Bir Nasıl Yazılır?

Her edatı ile oluşan birleşik isimler bitişik, tamlama ve kelime grupları ise ayrı yazılırlar. Her bir ise birleşik bir kelime değildir, çünkü burada ki her belirsizlik sıfatı görevi görmektedir. Bu sebeple oluşan kelime grubu yani her bir ayrı şekilde yazılmalıdır, herbir şeklinde birleşik yazılışı yanlış kabul edilir doğru yazılışı 'her bir' şeklinde olmalıdır.

TDK'ya Göre Her Bir Birleşik Mi Yazılır Ayrı Mı?

TDK sözlükleri ve imla kuralları kılavuzlarına göre her bir kelime grubunun doğru yazılışı ayrı şekilde olmalıdır. Birleşik yazılışı yanlış yazım şekli olarak kabul edilmektedir.

Her bir ( TDK'ya göre doğru )

) Herbir (TDK'ya göre yanlış)

Her bir Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

Kelimelerin doğru yazılışını hafızada daha kolay tutmak için kullanılan yöntemlerden birisi de o kelimeyi cümle içinde kullanarak örneklendirmektir.