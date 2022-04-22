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Giriş Tarihi: 22.4.2022 11:41 Son Güncelleme: 22.4.2022 11:41

Her Gün Nasıl Yazılır? TDK Her Gün Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Her Gün Nasıl Yazılır? TDK Her Gün Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

TDK'dan dilimizde olan her kelimenin doğru yazımını öğrenebilmekteyiz. Her gün kelimesi de yazımı sıklıkla karıştırılan kelimeler listesinin içerisinde yer almaktadır. Her gün kelimesini ayrı olarak birleşik olarak yazılmış halde görmeniz mümkündür. Ancak kelimenin tek bir doğru kullanımı vardır. Peki, her gün nasıl yazılır? TDK’ya göre her gün ayrı mı yazılır, birleşik mi yazılır?

Her gün kelimesi TDK'ya göre; "süreklice, sürekli olarak" anlamlarına gelmektedir ve sıklıkla kullandığımız kelimelerin başında gelir. Ancak her gün kelimesi sıklıkla kullanıldığı gibi çokça da yanlış yazılmaktadır. Peki, her gün kelimesinin doğru yazılışı nedir? Her gün nasıl yazılır? İşte, tüm detaylar...

Her Gün Nasıl Yazılır?

Her gün TDK'ya göre ayrı şekilde yazılır. 'Hergün' şeklinde kullanım dil kullarına aykırıdır. Her kelimesi de gün kelimesi de tek tek kullanılan bireysel kelimelerdir. Bundan dolayı kelimeler ayrı yazılır. Her gün kelimesi de ayrı yazılan kelimelerden biridir.

Her Gün Ayrı Mı Yazılır?

Her gün ayrı yazılır mı? Sıkça sorulan sorulardan biridir. Her kelimenin tek bir yazım kuralı vardır. Yani bir kelime birden fazla farklı şekilde yazılmaz. Her gün kelimesi de ayrı yazılan bir kelime olduğundan 'hergün' şeklindeki birleşik kullanımı doğru değildir.

Her Gün kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı

  • Her gün düzenli çalışırsan sınavda başarılı olabilirsin.(Doğru)
  • Hergün yaptığın bu işi bugün yapamamış olman oldukça garip.(Yanlış)

Her Gün TDK Doğru Yazımı

  • Her gün (doğru kullanım)
  • Hergün ( hatalı kullanım)

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Her Gün Nasıl Yazılır? TDK Her Gün Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?
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