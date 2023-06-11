Her soru altın değerinde

17-18 Haziran'da yapılacak 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), üniversite adaylarının puanını yükseltmek için avantaj. Hem süre hem soruların niteliği bakımından TYT, üniversitenin kapılarını açabilecek anahtar niteliği taşıyor. 120 soruluk TYT'de süre 135 dakikadan 165 dakikaya çıktı. Bilgi yerine adayın muhakeme yeteneğini ölçen TYT, sınavın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) göre çok daha kolay bir sınav olacak. TYT'de alınan puan, YKS puanının yüzde 40'ını oluşturacak. Bu nedenle TYT'de her bir soru altın değerinde. TYT'de doğru çözülen her soru adayların başarı sıralamasını binlerce sıra ileri taşıyabilir. Uzmanlar TYT testlerini çözerken adayların nasıl bir strateji izlemeleri gerektiğini şöyle sıraladı:Uzun paragraf sorularını okurken önemli cümlelerin altını çizmek size zaman kazandıracaktır. Bütün şıkları okumadan, soru köklerine dikkat etmeden yanıt vermeyin.Problem soruları uzun paragraflardan oluşabilir. Gözünüzü korkutmasın. Metinleri dikkatli okuyun.Özellikle sayısal alandaki öğrenciler sosyal bilimler testinde sıkılabiliyor. Çünkü bu testte de genellikle uzun paragraf soruları oluyor. Birçok öğrenci TYT'deki bir sosyal bilgiler sorusunun matematik sorusu kadar değerli olduğunu bilmiyor. Paragraf sorularında önce soruyu, daha sonra paragrafı okuyun. Böylece paragrafı okurken sorunun yanıtını içinde arayabilir, soruyu daha kolay çözebilirsiniz.Gündelik hayatla ilişkilendirilmiş sorular bekleniyor. Soruları dikkatli okumalı ve süreye dikkat ederek bütün şıkları gözden geçirmek yanlış yapmayı engelleyecektir.