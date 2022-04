Her Zamanki Nasıl Yazılır? TDK Herzamanki Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

TDK; dilimizin içerisinde yer alan tüm kelimelerin yazılışlarını ve kelime anlamlarını, kendi güncel yazım kılavuzunda açıkça belirtmiştir. Bir zarf kelimesi olan her zamanki kelimesi de, ayrı mı yoksa birleşik mi yazılması gerektiği tam olarak bilinemeyen, vatandaşlar için kafa karışıklığına sebep olan kelimelerden bir tanesidir. TDK'ya göre bu kelimenin yazılışı; ''her zamanki'' olacaktır. TDK'nın yazım kılavuzunda bulunan bilgiye göre kelimenin anlamı ise; ''Ara vermeden, sürekli, daima, sık sık'' olarak açıklanmıştır. Ayrı ya da birleşik yazılması gereken kelimeler arasında bulunan ve kesinlikle ayrı yazılması gereken kelimelerden olan her zamanki kelimesinin doğru yazılışı ile doğru anlamını bilmek ve buna hakim olmak, vatandaşlar için önemli bir konudur. Dilimiz için de, bu yanlışlardan uzak durmak ve dilimizi doğruları ile bilmek oldukça verimli bir durum olacaktır.

Her Zamanki Nasıl Yazılır?

Türk Dili içerisinde, gerek farklı dillerden kendi dilimize geçen kelimeler olsun, gerek birleşik mi yoksa ayrı mı yazılmalı düşüncesi ile kişilerce yazılışı sürekli karıştırılan kelimeler olsun, varlığını sürdüren kelimeler bulunmaktadır. Her zamanki kelimesi de, insanlar tarafından karıştırılmakta olan kelimeler arasında yerini almıştır.

Her zamanki kelimesi birleşik yazılmaması gereken bir kelimedir ve eğer birleşik yazılır ise bu durum yazım hatası olarak karşımıza çıkacaktır. Ayrı yazılması gerekilen her zamanki kelimesinin cümle içerisindeki doğru ve yanlış yazılışlarına örnek olarak;

DOĞRU: Sen de, her zamanki gibi sinirlisin ama biraz sakin ol lütfen!

Her Zamanki Nasıl Yazılır TDK?

Türkçe'yi tüm zararlı ve yanlış kelimelerden temizlemeye çalışan, dilimizin Dünya dilleri arasında özgünlüğünü korumayı amaçlayan TDK'ya göre ''her zamanki'' olarak yazılması doğru olan kelimenin yine TDK'da bulunan anlamı ise; ''Ara vermeden, sürekli, daima, sık sık'' şeklinde belirtilmiştir.

TDK, buna benzer tüm kelimelerin doğru yazılışlarını ve anlamlarını açık bir dil ile resmi sitesinde ifade etmiştir. Belli başlı kelimeler ile ilgili kafa karışıklığı yaşayan vatandaşların, TDK'nın güncel yazım kılavuzundan yardım almaları oldukça verimli olacaktır. Her zamanki kelimesinin doğru ve yanlış yazılışları şöyledir;

DOĞRU: Her zamanki

Her Zamanki Gibi Nasıl Yazılır?

TDK'daki doğru yazılışı ''her zamanki'' olan kelime bir zarf kelimesidir. Gerek konuşma dilinde gerek ise yazı dilinde cümle içinde sıklıkla kullanılan bu kelime, gerektiği zaman ise bir örneklendirme kelimesi ile birlikte kullanılabilir.

Örneğin; ''gibi'' kelimesi ile beraber anlamı dahi bozulmadan cümle içerisinde kullanılabilir. ''Her zamanki gibi'' doğru yazılışı da tüm bu bilgilere bağlı olarak; ''her zamanki gibi'' şeklinde yazılmalıdır. Bu sayede bir belirtme anlamı taşıyabilen ''her zamanki gibi'' sözü, ayrı olarak yazılmalıdır. Diğer tüm kullanımlar ise, dilimiz içerisinde büyük bir yazım hatasına sebebiyet vermektedir. Doğru ve yanlış yazılışlar ile ilgili şu örnekler verilebilir;

DOĞRU: Her zamanki gibi

Cümle içerisindeki doğru ve yanlış yazılışlarına örnek ise;