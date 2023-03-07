Mitolojide karşımıza çıkan Zeus ile Perseus'un soyundan gelen Herakles kimdir sorusu merak edilmiştir. İngilizce kaynaklarda "Hercules" olarak bilinen Herakles, Yunan tanrılarının en büyüğüdür. Herakles'in 12 görevi ve hikayesi merak edilmiştir ve araştırılmıştır. Yunan mitolojisinde önemli bir tanrı olan Herakles'in kimin oğlu olduğu da merak edileneler arasındadır. Zeus soyundan gelmesiyle bilinen Herkül Zeus'un oğlu mu sorusu da akıllara gelecektir. Onun hangi özelliğiyle öne çıktığı da kullanıcılar tarafından araştırılmıştır. Peki Herakles kimdir? Mitolojide Herakles ne tanrısı, Herkül neyi temsil eder ve hikayesi nedir? Bu sorulara dair merak edilenleri sizler için derledik.

Herakles Kimdir?

Yunan mitolojisinde bilinen isimler arasında yer alan Herakles kimdir sorusu kullanıcılar tarafından araştırılmıştır. Romalılar tarafından Hercules (Herkül) olarak bilinen Herakles, insanın doğaya karşı yenilmez oluşunu, kuvvet ve dayanıklılığı simgeler. Herakles, insanın başına saldığı afet ve musibetlerden insanlığı daima korumuştur. Hera ise, doğduğundan beri ona kin ve nefret beslemiştir. Olağanüstü bir güce sahip olan Herakles, kıvrak zekâsı ile de anılan bir karakter olmuştur.

Herkül Neyi Temsil Eder?

Doğumundan beri yarı tanrı bir özelliği olan Herkül, birkaç günlük bebek iken Hera'nın gönderdiği iki zehirli yılanı öldürmeyi başarmıştır. Hera ise sürekli yaşamı boyunca onunla uğraşmış ve onun ölümüne neden olmuştur. Herkül ismiyle de bilinen bu yarı tanrı neyi temsil eder sorusu da önem taşımıştır. Herkül, insanın doğaya karşı yenilmez oluşunu, kuvvet ve dayanıklılığını da simgelemiştir. Ayrıca Herkül, insanın başına saldığı musibetlerden de insanlığı daima korumuştur.

Herakles'in 12 Görevi ve Hikayesi

Herakles'in Megaradan 3 çocuğu olmuş fakat Hera'nın türlü oyunları onu çıldırtmış ve karısı ve çocuklarını öldürmüştür. Bu suçundan ve günahlarından arınması adına Miken kralının her hizmetini yapmak zorunda kalmıştır. Ona bahşedilen 12 görev ise, "Herakles'in 12 görevi" olarak ifade edilmiştir. Bunlar ise şu şekildedir;

Lerna gölünde bulunan Hydra'yı öldürmek

Artemis'in kutsal hayvanlarından biri olarak bilinen Kyreneia Geyiğini yakalamayı başarmak

Erymanthian Dağında yaşadığına inanılan büyük yaban domuzunu, bir ağ ile tutmak

Augias'ın ahırlarını yalnızca bir günde temizlemek

Stymphalos yöresinin insanlarını rahatsız eden Stymphalian Kuşlarını, Tanrı Athena'nın yardımıyla kovmak

Poseidon'un Minos'a verdiği kontrol edilemez Girit Boğası'nı Giritten getirmek

Zamanın Troya Kralı Diomedes'in emrine girerek, Troya halkına zulmeden deniz canavarını öldürmek

Amazonların kraliçesi Hippolyta'dan kemerini almak

3 gövdeli dev yaratık Geryoneus'un sığırlarını çalmak

Hesperidler'in altın elmalarını getirmek

Hades'in ölüler ülkesini koruma görevi bulunan Kerberos isimli köpeği, yeryüzüne çıkarmak

Nemean Arslanı'nı yenmek