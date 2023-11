Here We Go Again Ne Demek? Mecaz Anlamda Here We Go Again Nerede Kullanılır?

Here we go again cümlesi İngilizce dilinde mecazi anlamda en çok kullanılan yapılardan bir tanesidir. Tıpkı Türkçede olduğu gibi İngilizcede de mecaz yapılar vardır ve bunlara en popüler örneklerden bir tanesi de here we go again kalıbıdır. İngilizce'ye daha fazla hakim olmak ve sokakta konuşulan İngilizceyi anlayabilmek için here we go again ne demek ile mecaz anlamda here we go again nerede kullanılır sorularının yanıtını bilmek gerekir.

Here We Go Again Ne Demek?

"Here we go again", İngilizcede yaygın olarak kullanılan kalıplardan bir tanesidir. Tam Türkçeye çevirisi "Yine başlıyoruz" ya da "işte yine başlıyoruz" olarak yapılabilir.

"Here we go again" İngilizce konuşulan ülkeler arasında yaygın bir kalıptır fakat bu cümle dünyaca meşhur oyun serisi Grand Theft Auto: San Andreas'in giriş repliklerinden biri olunca kalıp dünya çapında bir ün kazanarak daha fazla kullanılmaya başlandı.

Mecaz Anlamda Here We Go Again Nerede Kullanılır?

"Here we go again" aslında birebir Türkçeye çevrildiğinde "işte yine gidiyoruz" anlamı taşır fakat cümle İngilizcede "işte yine gidiyoruz" demek için kullanılmaz. Tam aksine yapmaktan bıkılan şeyler için söylenir veya bir sürecin devamlı başa sardığı yani döngüye girdiği durumlarda kullanılır.

Örneğin bir annenin çocuğu ödev yapmak istemediği için her gün annesine zorluk çıkartıyorsa o anne çocuk ödev yapmamak için yeniden agresif tavırlar sergilediğinde "here we go again" yani "işte yeniden başlıyoruz" diyebilir.

Aynı şekilde üst komşunun devamlı yüksek seste müzik dinlemesinden rahatsız olan vatandaş, bir akşam üst komşusu yeniden sesi abarttığında "here we go again" tepkisini verebilir.

Benzer bir mecaz anlam Türkçede de vardır. "dönüp dolaşıp aynı yere gelmek" kalıbı İngilizce'deki "here we go again" kalıbı ile benzerlik göstermektedir.