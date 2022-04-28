Herhalde Nasıl Yazılır? TDK Her Halde Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

TDK; yazım yanlışının çok olduğu herhalde kelimesinin doğru yazılışını ve anlamını, kendi güncel yazım kılavuzunda açıkça ifade etmiştir. TDK'ya göre ''herhalde'' olarak yazılması gereken kelimenin anlamı ise; ''1. Zarf: Büyük bir ihtimalle, 2. Zarf: Belki'' olarak açıklanmıştır. Zarf olan herhalde kelimesini, iki ayrı kelimeye bölmek ve ''herhalde'' yazım kuralı haricinde başka türlü yazmak, büyük bir hata olacaktır ve yazım yanlışı sayılacaktır. Herhalde kelimesi; heralde ya da her halde olarak yazılmamalıdır. Kelimenin doğru yazılışı TDK'da belirtildiği üzere; ''herhalde'' olacaktır. Diğer yanlış yazılan ve doğrusu bilinmeyen kelimeler gibi, herhalde kelimesinin de yazılışını doğru şekilde bilmek, insanlar arasındaki iletişimde fayda sağlayacaktır. Türk Dili'ni, dışarıdan gelecek olan yanlış anlamlar ve yanlış yazılışlardan korumak için dilimiz içerisinde bulunan her kelimenin doğru yazılışını öğrenmek vatandaşlar için elzem olacaktır.

Herhalde Nasıl Yazılır?

Türkçe'nin içerisinde yer alan birçok kelime, insanlar tarafından yanlış yazıma maruz kalmaktadır. Herhalde kelimesi de bu duruma iyi bir örnek olacaktır. İnsanlar tarafından doğru yazılışının ''herhalde'' olması gereken kelime, genellikle heralde ya da her halde olarak yanlış yazılmaktadır.

Bu kelime ''herhalde'' olarak yazılmalıdır ve aksi halinde ise tamamen yanlış sayılıp, yazım hatası olarak karşımıza çıkacaktır. Herhalde kelimesinin cümle içerisindeki doğru ve yanlış kullanımları örnekler ile şu şekilde gösterilebilir;

DOĞRU: Oyun başladı herhalde, geç kalmamışızdır umarım!

Oyun başladı herhalde, geç kalmamışızdır umarım! YANLIŞ: Her halde ben de gidebilirim, bilmiyorum ki.

Her halde ben de gidebilirim, bilmiyorum ki. DOĞRU: Tatilde gördüğümüz insanlar turistti herhalde.

Tatilde gördüğümüz insanlar turistti herhalde. YANLIŞ: Heralde bizim de yanlışımız oldu.

Herhalde Nasıl Yazılır TDK?

Türk Dili içerisinde bulunan kelimelerin tamamıyla doğru şekilde yazılması ve dilimizin yanlış yazımlar altında ezilmemesi için çabalayan TDK'ya göre ''herhalde'' kelimesinin doğru yazılışı; ''herhalde'' olarak ifade edilmiştir.

Yine Türk Dil Kurumu'nun resmi güncel yazım kılavuzunda belirttiği üzere ''herhalde'' kelimesinin anlamı ise ''1. Zarf: Büyük bir ihtimalle, 2. Zarf: Belki'' olacak şekilde açıklanmıştır. Herhalde kelimesinin doğru ve yanlış yazılışları ise şu şekildedir;

DOĞRU: Herhalde

Herhalde YANLIŞ: Her halde

Her halde YANLIŞ: Heralde

Herhalde TDK

Doğru yazılışı ''herhalde'' olan kelimenin, TDK'daki anlamı ise; ''1. Zarf: Büyük bir ihtimalle, 2. Zarf: Belki'' olarak ifade edilmiştir. Vatandaşlar tarafından çok karıştırılan ve sıklıkla yanlış yazılan bu kelime, birleşik olarak yazılması gereken bir zarf kelimesidir ve doğru yazılışı ''herhalde'' olmalıdır.

Dilimizi hem doğru şekilde telaffuz etmek, hem dilimizde bulunan kelimelerin doğru yazılışlarına hakim olmak ve tüm doğrularını bilmek, hem de Türk Dili'ni dışarıdan gelebilecek kötü etkilere karşı koruyabilmek için TDK'nın bizlere sunduğu çalışmalardan faydalanabiliriz.

Herhalde Nasıl Yazılır?

Dilimizin içerisinde; gerek sosyal yaşamda, gerek ise iş hayatında, sürekli yanlış yazılan bazı kelimeler bulunmaktadır. Bu kelimelerden biri de ''herhalde'' kelimesidir. Türk Dil Kurumu'nun resmi sitesine ve güncel yazım kılavuzuna göre, doğru yazılışı ''herhalde'' olan kelimenin birleşik yazılması gerekmektedir.

İnsanlar tarafından özellikle, heralde ya da her halde şeklinde yanlış yazılmaya devam edilen bu kelimenin doğru yazılışı ''herhalde'' olmalıdır. ''Herhalde'' kelimesi, telaffuzunda olduğu gibi yazılmaya çalışıldığında ise yazım hatasına uğramış olacaktır ve bu durum sosyal yaşamda kişiler arasındaki iletişim ağına kötü olarak yansıyacaktır.