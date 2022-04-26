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Giriş Tarihi: 26.4.2022 10:03 Son Güncelleme: 26.4.2022 10:03

Herhangi Bir Nasıl Yazılır? TDK Herhangi Bir Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Herhangi Bir Nasıl Yazılır? TDK Herhangi Bir Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Yazılı iletişimde insan ilişkilerini belirleyen en güçlü unsur karşımızdaki kişinin kelimeleri doğru şekilde yazıp yazmadığıdır. Hem iş hayatımızda hem de sosyal hayatta yazılı iletişimin sözel iletişimi geçtiği bir dönemde yazım yanlışlarına dikkat etmek ve kelimelerin doğru yazılışlarını öğrenmek hepimizin görevidir. Dilimizin geniş bir dil olması ve başka dillerden etkilenmiş olması da bazen yazım yanlışlarına sebebiyet verse de artık bu yanlışların önüne geçmemiş çok kolay. Peki, bir şeyi göstermek ya da belirtmek amacı ile kullanılan herhangi bir nasıl yazılır? Ayrı mı yazılır yoksa birleşik mi? İşte herhangi bir kelimesi ve yazımı ile ilgili tüm detaylar ve cümle içinde doğru kullanım örnekleri.

Birleşik ya da ayrı yazılan kelimelerde yapılan yazım yanlışları en çok dikkat çeken yanlışlardandır. "Herhangi bir" söz öbeği de yanlış yazıma maruz kalan kelimelerdendir. İnternette de sıklıkla aranan kelimelerden biri olan herhangi bir kelimesinin nasıl yazıldığını, TDK'nin uygun gördüğü kullanımının nasıl olduğunu sizin için hazırladık.

Herhangi Bir Nasıl Yazılır?

Ülkemizde kelimelerin doğru kullanımına bakmak için TDK'nin sitesinden yararlanabiliriz. Herhangi bir TDK yazımının nasıl olduğuna bakacak olursak da Türk Dil Kurumu'na göre bu kelime "herhangi bir" şeklinde ayrı yazılmalıdır. Cümle içinde kullanımı da bu kurala uygun olarak olmalıdır.

Herhangi Bir Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı

  • Başarılı olması için her şeyi yaptık ama herhangi bir gayret göstermedi. (Doğru)
  • Mutluluğunun önünde herhangibir engel yok. (Yanlış)

Herhangi Bir TDK Doğru Yazımı

  • Herhangi bir (doğru kullanım)
  • Herhangibir (hatalı kullanım)

Herhangi Nasıl Yazılır?

Yukarıda bahsettiğimiz herhangi bir öbeğini oluşturan kelimelerden biri olan herhangi kelimesinin TDK'ye göre doğru yazılımı "HERHANGİ" şeklindedir. Başka bir kelime ile beraber kullanılıp bir sözcük öbeği oluşturmayacaklarsa tek başına kullanıldığında herhangi şeklinde yazılır.

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Herhangi Bir Nasıl Yazılır? TDK Herhangi Bir Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?
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