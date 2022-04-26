Herhangi Bir Nasıl Yazılır? TDK Herhangi Bir Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Birleşik ya da ayrı yazılan kelimelerde yapılan yazım yanlışları en çok dikkat çeken yanlışlardandır. "Herhangi bir" söz öbeği de yanlış yazıma maruz kalan kelimelerdendir. İnternette de sıklıkla aranan kelimelerden biri olan herhangi bir kelimesinin nasıl yazıldığını, TDK'nin uygun gördüğü kullanımının nasıl olduğunu sizin için hazırladık.

Herhangi Bir Nasıl Yazılır?

Ülkemizde kelimelerin doğru kullanımına bakmak için TDK'nin sitesinden yararlanabiliriz. Herhangi bir TDK yazımının nasıl olduğuna bakacak olursak da Türk Dil Kurumu'na göre bu kelime "herhangi bir" şeklinde ayrı yazılmalıdır. Cümle içinde kullanımı da bu kurala uygun olarak olmalıdır.

Herhangi Bir Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı

Başarılı olması için her şeyi yaptık ama herhangi bir gayret göstermedi. (Doğru)

Mutluluğunun önünde herhangibir engel yok. (Yanlış)

Herhangi Bir TDK Doğru Yazımı

Herhangi bir (doğru kullanım)

Herhangibir (hatalı kullanım)

Herhangi Nasıl Yazılır?

Yukarıda bahsettiğimiz herhangi bir öbeğini oluşturan kelimelerden biri olan herhangi kelimesinin TDK'ye göre doğru yazılımı "HERHANGİ" şeklindedir. Başka bir kelime ile beraber kullanılıp bir sözcük öbeği oluşturmayacaklarsa tek başına kullanıldığında herhangi şeklinde yazılır.