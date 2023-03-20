Herkes Nasıl Yazılır? TDK Doğru Yazılışı Herkez Mi?

Herkes kelimesinin doğru yazılışını mı araştırıyorsunuz? Herkes nasıl yazılır merak mı ediyorsunuz? Türkçe oldukça zengin bir dildir. Bu sebeple bazen günlük hayatımızda sıklıkla karşılaştığımız kelimelerin yazılışı noktasında bile kafa karışıklığı yaşayabiliyoruz. Herkes kelimesi de yazılışı en çok karıştırılan kelimelerin başında geliyor. Herkes mi yoksa herkez mi şeklinde yazılıyor, TDK doğru yazılışı herkez mi şeklinde açıklıyor? İşte herkes kelimesinin doğru yazılışı!

Herkes Nasıl Yazılır? TDK Herkes Kelimesinin Doğru Yazılışını Nasıl Gösteriyor?

Türkçe'de sürekli kullanılmasına rağmen yazılışı karıştırılan kelimelerden biri de herkes kelimesidir. Herkes kelimesinin kimi zaman herkes şeklinde de yazıldığını görebiliyoruz. Peki herkes kelimesinin doğru yazılışı nedir? Herkez şeklinde mi yoksa herkes şeklinde mi yazılmalıdır? Herkes kelimesinin doğru yazılışı "herkes" şeklindedir. Kelimenin herkez şeklinde yazıldığını görürseniz bu kullanımının yanlış olduğunu bilmelisiniz. Türk Dil Kurumu da kelimenin doğru yazılışını herkes şeklinde açıklamıştır.

Herkes Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

Türk Dil Kurumu herkes kelimesini insanların bütünü, cümle alem şeklinde açıklamıştır. Ayrıca örnek olarak da Cahit Sıktı Tarancı'nın şu dizlerini örnek göstermiştir; "Neylersin ölüm herkesin başında / Uyudun uyanmadın olacak". Türk Dil Kurumu'nun açıklamasında da görüldüğü üzere kelimenin doğru yazılışı herkes şeklinde olmalıdır.