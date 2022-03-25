Herkes Nasıl Yazılır? Tdk Sözlüğüne Göre Doğru Yazılışı Herkes Mi Herkez Mi?

Dilbilgisi konusunda en çok yapılan hatalardan birisi yazım yanlışlarıdır. Gündelik hayatımızda kurduğumuz diyaloglarda kelimelerin doğru ifadelerini kullanmaya özen gösteririz. Fakat yazım konusunda bazen kelimenin konuşma diliyle farklılıklar yaşanabilir. Birçok kişinin dikkat etmediği yazım kurallarında yapılan pek çok hatalar vardır. Yazım yanlışları alanında yer alan herkes kelimesi, en çok hata yapılan kelimelerden birisidir. Kimi insanlar bu kelimenin doğru yazılışının nasıl olduğunu merak eder. Bu yüzden herkes nasıl yazılır sorusu çok karşılaşılan sorulardan birisi olarak karşımıza çıkar. Bu noktada TDK sözlüğüne bakarak kelimenin doğru yazılışını öğrenmek mümkündür. Peki, herkes kelimesinin doğru yazılışı nedir? Cevabı, yazımızın devamında.

Herkes Nasıl Yazılır?

Herkes sözcüğü gün içerisinde pek çok kez kullanılan sözcüklerden birisidir. Pek çok insanın kullandığı bu kelimenin doğru yazılışı merak edilmiştir. TDK'ya göre bu sözcüğün doğru yazılımı 'herkes' şeklindedir.

Herkes sözcüğünün anlamına baktığımız zaman, "bir topluluğu oluşturmuş kişilerin tümü" ya da "insanların tümü" şeklinde bir açıklama yapılabilir. Bu kelimenin doğru yazımı son derece önemlidir.

Herkes Mi Herkez Mi?

Günlük hayatta pek çok kez karşımıza çıkan sözcüklerden birisi herkes sözcüğüdür. Bir topluluğun tümünü ifade eden bu sözcüğün doğru yazılışı merak edilmiştir. Özellikle öğrencilerin sınavlarında da karşılarına çıkan bu sözcük çok defa yanlış yazılmıştır.

Kafa karışıklığına yol açan bu sözcük 'herkez mi yoksa herkes mi' sorusuyla dikkat çekmiştir. Bu sözcüğün doğru yazılışı herkez değil 'herkes' biçimindedir.