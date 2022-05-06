Herkes Nasıl Yazılır? TDK’da Doğru Yazılışı Herkes Mi Herkez Mi?

Herkes nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru yazılışı herkes mi herkez mi? Çoğu kişi herkes kelimesinin doğru yazılış şeklini bilmemekle birlikte resmi belgelerde, sınavlarda bu hatayı yaparak sorun yaşar. Ya belgenin tekrar hazırlanmasıyla uğraşılması gerekir ya da sınavdan düşük not alınır. Herkes kelimesi de söylendiği gibi yazılmayan kelimelerdendir. Haberimizde bu kelimenin nasıl yazdıldığından bahsettik.

Herkes Nasıl Yazılır?

İlk olarak kelimenin anlamına bakalım. TDK'ya göre herkes; insanların bütünü anlamına gelmektedir. Bizler ise cümle içerisinde kullanırken, bir yerde bulunan insanların hepsi anlamında kullanırız.

Herkes kelimesinin yazılışı ilköğretimden başlanarak her sene Dil Bilgisi dersinde öğretilir. Buna rağmen bu kelime TDK'nın en çok yanlış yazılan kelimeler listesi arasında yer alır. Yapılan yazım yanlışları arasında akla ilk gelen kelimedir diyebiliriz. Kelime "herkez" olarak söylenilse de "herkes" olarak yazılmalıdır.

Herkez Nasıl Yazılır?

Kelimeyi söylerken son harfini z olarak söyleriz ancak yazıya dökerken doğru olan yazım şekli son harfinin s olması şeklindedir. Yani doğrusu herkes şeklindedir.

Herkez mi Herkes mi?

Herkez yanlış bir yazımdır. Kelimenin doğru yazım şekli herkes yani son harfi s olacak şekildedir.

Herkes Sözcüğü Kullanımına Örnek Cümleler