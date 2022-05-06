Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Herkes Nasıl Yazılır? TDK’da Doğru Yazılışı Herkes Mi Herkez Mi?
Giriş Tarihi: 6.5.2022 14:35 Son Güncelleme: 6.5.2022 14:35

Herkes Nasıl Yazılır? TDK’da Doğru Yazılışı Herkes Mi Herkez Mi?

Herkes Nasıl Yazılır? TDK’da Doğru Yazılışı Herkes Mi Herkez Mi?

Birçok  insan bir metin ya da kısa bir cümle yazarken bazı kelimeleri günlük hayatımızda nasıl söylüyorsak o şekilde yazıya dökebiliyorlar. Bu kelimelerin nasıl yazıldığını merak eden kişiler internetten araştırma yapıp kelimelerin doğru yazım şeklini bulmaya çalışıyorlar. Ancak internette her kaynak güvenilir değildir. Yazım kuralları için en doğru kaynak her zaman TDK’nın resmi internet sitesidir. Bugün araştırılan bu kelimelerden birini birlikte ele alacağız.

Herkes nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru yazılışı herkes mi herkez mi? Çoğu kişi herkes kelimesinin doğru yazılış şeklini bilmemekle birlikte resmi belgelerde, sınavlarda bu hatayı yaparak sorun yaşar. Ya belgenin tekrar hazırlanmasıyla uğraşılması gerekir ya da sınavdan düşük not alınır. Herkes kelimesi de söylendiği gibi yazılmayan kelimelerdendir. Haberimizde bu kelimenin nasıl yazdıldığından bahsettik.

Herkes Nasıl Yazılır?

İlk olarak kelimenin anlamına bakalım. TDK'ya göre herkes; insanların bütünü anlamına gelmektedir. Bizler ise cümle içerisinde kullanırken, bir yerde bulunan insanların hepsi anlamında kullanırız.

Herkes kelimesinin yazılışı ilköğretimden başlanarak her sene Dil Bilgisi dersinde öğretilir. Buna rağmen bu kelime TDK'nın en çok yanlış yazılan kelimeler listesi arasında yer alır. Yapılan yazım yanlışları arasında akla ilk gelen kelimedir diyebiliriz. Kelime "herkez" olarak söylenilse de "herkes" olarak yazılmalıdır.

Herkez Nasıl Yazılır?

Kelimeyi söylerken son harfini z olarak söyleriz ancak yazıya dökerken doğru olan yazım şekli son harfinin s olması şeklindedir. Yani doğrusu herkes şeklindedir.

Herkez mi Herkes mi?

Herkez yanlış bir yazımdır. Kelimenin doğru yazım şekli herkes yani son harfi s olacak şekildedir.

Herkes Sözcüğü Kullanımına Örnek Cümleler

  • Herkes beni dinleyebilir mi?
  • Bir anda herkes ayağa kalktı.
  • Neden herkes İzmir'e gidiyor?
  • Duyduğuma göre konuşman çok başarılı geçmiş; herkes seni ayakta alkışlamış.

ARKADAŞINA GÖNDER
Herkes Nasıl Yazılır? TDK’da Doğru Yazılışı Herkes Mi Herkez Mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA