Hermes Ne Tanrısı? Mitolojide Tanrı Hermes Neyi Temsil Eder ve Hikayesi Nedir?

Hermes ne tanrısı, Yunan mitolojisine baktığımızda Zeus'un oğlu olarak kaşımıza çıkar. Her tanrının bir görevi olduğu için Hermes'in de bir görevi vardır. Bu noktada mitolojide Tanrı Hermes neyi temsil eder sorusuna astronomi ve astroloji cevaplarını verebiliriz. Bunun yanında Her tanrının bir hikâyesi olduğu için Hermes'in hikâyesi nedir, sorusu da mitoloji tarihinde bir yanıt bulunacaktır. Büyük Olympos'ta tanrılardan biri olarak tanımlanırken pek çok şeyin de hâkimi olarak görülmektedir.

Hermes Ne Tanrısı ?

Tanrı Hermes, büyük Olympos tanrılarından biri olarak bilinir. Zeus ile Atlas'ın kızı Maia'nın çocuklarıdır. Arcadia'da Cyllene dağında bir mağarada doğmuştur. Hermes, tek bir şeyin efendisi olmakta öte pek çok şeyin efendisidir. Hermes; Hayvanların hâkimi, yolların, seyahatlerin, konukseverliğin, haberciliğin, diplomasinin, ticaretin, hırsızlığın, dilin, yazmanın, ikna etmenin, kurnazlığın, yarışmanın, gymnasiumların, astronomi ve astrolojinin tanrısıdır. Çoğunlukla ise haberci kişiliği ile karşımıza çıkmaktadır. Elinde tuttuğu kerykeion (caduceus), kanatlı ayakkabıları, bazen kanatlı şapka ve pelerini ile karşımıza çıkar. Kutsal hayvanları ise koç ve tavşandır.

Tanrıların habercisi olarak bilinen Hermes sol elinde haber değneğini ya da Kerykeion'u tutmaktadır. Başında şapkası ve kanatlı ayakkabıları ile temsil edilmektedir. Hayvanların Efendisi Hermes; sığırların güdülmesi, üremesi, çobanlık etmek gibi özellikleri yansıtmaktadır.

Tanrı Hermes Neyi Temsil Eder?

Hermes, Titanlar soyundan gelen Atlas'ın kızı Maia ve Zeus'tan doğmuştur. Zeus ile Maia'nın oğlu olan Hermes, tanrıların en kurnazı ve hızlısı olarak bilinmektedir. Bu kurnaz tanrının Roma mitolojisindeki astronomik karşılığı Merkür'dür. Aynı zamanda 7 telli liri ve kavalı icat eden Hermes, Zeus'un habercisi olarak görev yapar. Yani bir haber tanrısıdır.

Aynı zamanda ticaret yapanlara kılavuzluk eder. Astronomi ve astrolojiyi temsil eden Hermes gelecekten haber vermesiyle de bilinir. Dünyanın neresinde olursa olsun yolcuların özgür hakkını korumak gibi görevleri de vardır. Yine önemli görevlerinden biri de ölenleri ruhlarını yer altı ülkesine götürmektir.

Hikâyesi Nedir?

Hermes, Kyllene Dağı'nda doğduğunda annesi Maria tarafından kundaklanıp bir beşiğe yatırılır. Hermes, Şaşırtıcı bir hızla büyür. Hızla büyüdüğü süreç içerisinde kundağından kurtularak olağanüstü işlere giriştiği macerayla dolu hayat serüvenine atılır. Kundağından kurtulup mağaradan çıkar çıkmaz bir kaplumbağa görür. Kaplumbağayı yakalayıp öldüren Hermes, kabuğunun içini boşaltır ve koyun bağırsağından 7 tel gerip ilk 7 telli lirini yapar. Kısa sürede liriyle babası ve annesi onuruna güzel şarkılar söylemeye başlar. Daha sonra Hermes kamıştan bir kaval yapar ve başka bir melodi çalmaya başlar. Bu sese hayran olan Apollon, Hermes'e: "Eğer kavalı bana verirsen sana bunun karşılığında sürülerimi otlattığım altın değneğimi veririm. Böylece bütün sürülerin ve çobanların tanrısı olursun." der. Ancak Hermes değneğin yanında kehanette bulunmayı da öğretirsen istediğin şeyi veririm der. Apollon "Bunun yapamam. Ancak benim Parnassos' da yaşayan yaşlı bakıcılarım Thrialara gidersen onlar sana çakıl taşlarına bakarak kehanette bulunmayı öğretirler."der.

İki tanrı el sıkışıp anlaşırlar. Apollon, Hermes'i yanına alarak Olympos'a götürüp olan biten her şeyi Zeus'a anlatır. Zeus ise Hermes'i uyararak bundan sonra başkasının sahip olduğu şeylere saygılı olmasını ve yalan söylememesini ister. Hermes de Zeus'a: "Beni kendi habercin yap bu şekilde bütün kutsal eşyalardan sorumlu olurum ve gerçeği tamamen anlatmanın dışında asla yalan söylemem" der. Zeus da gülerek: "Bundan sonra senin görevin anlaşmalar yapmak, ticaret yapanlara kılavuzluk etmek ve dünyanın neresinde olursan ol yolcuların özgür haklını korumaktır" diyerek hermes'i her şeyin habercisi ve tanrısı yaparak affeder.